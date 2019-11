Στην υγειά μας: Η Έρρικα Πρεζεράκου άναψε φωτιές με το τολμηρό τσιφτετέλι της

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μίλτο Καρατζά παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στην εκπομπή "Στην υγειά μας ρε παιδιά" το βράδυ του Σαββάτου. Το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική δισκογραφία, ενώ φέτος κλείνει 45 χρόνια παρουσίας στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος κάλεσε στο πλατό πλήθος καλλιτεχνών και όχι μόνο, που τίμησαν με την παρουσία τους τον Μίλτο Καρατζά και τραγούδησαν στο πλαίσιο του αφιερώματος.

Ανάμεσα και εκείνους που τραγούδησαν ήταν οι Χρήστος Κυριαζής (σε μια σπάνια τηλεοπτική του εμφάνιση), Σταμάτης Γονίδης, Κώστας Τουρνάς, Νίκος Μακρόπουλος, Χρήστος Δάντης, Νίκος Κουρκούλης, Νίκος Βουρλιώτης, αλλά και η αθλήτρια Έρρικα Πρεζεράκου.

Η γνωστή αθλήτρια έδειξε τις φωνητικές της ικανότητες, τραγουδώντας το "Damn Your Eyes", ωστόσο δεν έμεινε εκεί. Η Έρρικα Πρεζεράκου, που μας είχε δείξει το ταλέντο της στον χορό κατά τη συμμετοχή της στο "Dancing with the stars" πριν από μερικά χρόνια, χόρεψε στο πλατό του "Στην Υγειά Μας", αφήνοντάς τους όλους με το στόμα ανοιχτό.

Η σέξι αθλήτρια σηκώθηκε μόνη της στην πίστα και χόρεψε ένα ιδιαίτερο, τολμηρό και απόλυτα δικό της τσιφτετέλι, με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Τράβηξε τα βλέμματα των καλεσμένων, αλλά και των τηλεθεατών, ενώ απέσπασε ένα πολύ θερμό χειροκρότημα για τον χορό της.

Δείτε τον χορό της στο βίντεο: