Στο Netflix το θρυλικό Prison Break από σήμερα

Πρεμιέρα στο Netflix έκανε σήμερα η θρυλική σειρά “Prison Break”. Όσα πρέπει να ξέρετε για την παρέα του Michael Scofield.

Τη θρυλική σειρά “Prison Break” έφερε ξανά στις οθόνες μας το Netfilx, στο οποίο προβάλλεται από σήμερα, Τετάρτη.

Μετά το Lost, που κατέφθασε πριν από μερικές εβδομάδες, η streaming υπηρεσία έφερε ακόμη μία σπουδαία σειρά που έγραψε τη δική της ιστορία.

Πρόκειται για μια Αμερικανική τηλεοπτική σειρά που ξεκίνησε να προβάλλεται στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox στις 29 Αυγούστου 2005.

Δημιουργήθηκε από τον Paul Scheuring, Αμερικανό σεναριογράφο και σκηνοθέτη.

Η συνεργασία Netflix και Disney που φέρνουν ξανά το Prison Break στις οθόνες, θα περιλαμβάνει και σειρές όπως: This Is Us, How I Met Your Mother, Archer, White Collar, Home Improvement, The Resident, ESPN 30 for 30, My Wife and Kids, Reba, The Bernie Mac Show και Wonder Years.

Η πλοκή

Ο Lincoln Burrows (Dominic Purcell) κατηγορείται για την δολοφονία του Terrence Steadman, αδερφού της Αντιπροέδρου των Η.Π.Α. Τα στοιχεία εναντίον του είναι αδιαμφισβήτητα , και έτσι καταδικάζεται σε θάνατο και στέλνεται στις Κρατικές Φυλακές Fox River.

Ο αδερφός του Lincoln, Michael Scofield (Wentworth Miller), ένας δομικός μηχανικός, είναι πεπεισμένος ότι ο αδερφός του είναι αθώος και θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο απόδρασης.

Διαπράττει μία ληστεία σε τράπεζα, μόνο και μόνο για να καταδικαστεί και να εγκλειστεί στην ίδια φυλακή με τον αδερφό του, έχοντας χαράξει σε όλο του το σώμα με τη μορφή τατουάζ τα αρχικά σχέδια της φυλακής και άλλα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να πραγματοποιήσει την απόδραση. Ταυτόχρονα, η νεαρή δικηγόρος Veronica Donovan (Robin Tunney), πρώην κοπέλα του Lincoln, προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια και να αποτρέψει την εκτέλεση της ποινής, όμως φαίνεται πως η συνωμοσία εναντίον του Lincoln Burrows φτάνει μέχρι και τα υψηλόβαθμα κλιμάκια της Κυβέρνησης.

Ο πρώτος κύκλος τελειώνει με 22 επεισόδια. Η ιστορία συνεχίζεται 8 ώρες μετά από την απόδραση από την FOX RIVER, εστιάζοντας στα γεγονότα και τις καταστάσεις της απόδρασης.