Ted Lasso: Ανακοινώθηκε ημερομηνία για την τρίτη σεζόν, "για να σώσει τις ψυχές μας"

Θεωρητικά η σειρά Ted Lasso του Apple TV+ είναι μια σειρά που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Θεωρητικά πάντα. Γιατί το κεντρικό θέμα που εν τέλει πραγματεύεται, είναι η πίστη, στις αξίες, στα ιδανικά, στην επικοινωνία και το μοίρασμα.

Μετά την τρομερή επιτυχία που σημείωσαν οι πρώτες δύο σεζόν, το Ted Lasso επιστρέφει με την τρίτη σεζόν στις 15 Μαρτίου, όπως ανακοινώθηκε από την παραγωγή με το νέο τρέιλερ που μόλις βγήκε στη δημοσιότητα. Θα είναι μάλιστα η πρώτη φορά που το Apple TV+ λανσάρει σεζόν σειράς, μεσοβδόμαδα. Ο συνολικός αριθμός επεισοδίων φτάνει τα 12, μέχρι να πέσει η αυλαία στις 31 Μαΐου.

Κεντρικό μότο της ομάδας και των παραγόντων της είναι το "I Still Believe", η αγαπημένη δηλαδή φράση του ίδιου του Ted (Jason Sudeikis) ως στάση ζωής του ήρωα που ενσαρκώνει. Οι Roy (Brett Goldstein), Rebecca (Hannah Waddingham), Keeley (Juno Temple), Jamie (Phil Dunster), Higgins (Jeremy Swift), Sam (Toheeb Jimoh), and Danny (Cristo Fernández) συνεργάζονται για να σχηματίσουν το Believe μετά τη φυγή του Nate (Nick Mohammed) στο τέλος της δεύτερης σεζόν. Η πρεμιέρα θα γίνει μάλιστα με διπλό επεισόδιο, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν θα είναι και τη τελευταία σεζόν του show.

Τα πλάνα του τρέιλερ πλαισιώνονται από το υπέροχο "I Still Believe" του Frank Turner. Ή αλλιώς, όπως λένε και οι στίχοι του κομματιού:

And I still believe (I still believe) that everyone

Can find a song for every time they've lost

And every time they've won

So just remember, folks, we're not just saving lives, we're saving souls

And we're having fun

Η τρίτη σεζόν μας βρίσκει αμέσως μετά την "λιποταξία" του Nate ο οποίος είναι πλέον στο προπονητικό team της West Ham. Η δε AFC Richmond είναι νεοφώτιστη στην Premier League και αντιμετωπίζεται λίγο-πολύ, ως... ανέκδοτο, με τα βρετανικά media να ποντάρουν πως θα βρεθεί στην τελευταία θέση και θα υποβιβαστεί. Μετά την αποχώρηση του Nate, ο Ρόι Κεντ αναλαμβάνει ρόλο βοηθού προπονητή.

Δημιουργοί και σεναριογράφοι της σειράς είναι φυσικά και πάλι οι Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly και Bill Lawrence. Η σειρά περιστρέφεται γύρω από τον ομότιτλο προπονητή ράγκμπι από το Κάνσας, ο οποίος προσλαμβάνεται να προπονήσει μια μεγάλη ομάδα ποδοσφαίρου στην Αγγλία παρά το γεγονός ότι δεν έχει εμπειρία με το εν λόγω άθλημα.

Το Ted Lasso έχει ως τώρα λάβει Χρυσή Σφαίρα για τα έτη 2021 και 2022 και Βραβεία της Ένωσης των Κριτικών καλύτερης κωμωδίας για τα έτη 2021 και 2022, Βραβείο της Ένωσης των Ηθοποιών και των Κριτικών Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Sudeikis τα έτη 2021 και 2022, αυτά της Καλύτερης Κωμικής Σειράς και της Καλύτερης Νέας Σειράς από την Ένωση των Σεναριογράφων και αυτά του Β' Γυναικείου Ρόλου για την Waddingham της Ένωσης των Κριτικών για τα έτη 2021 και 2022. Όσον αφορά τα Emmy, η σειρά έχει λάβει επίσης βραβεία Κωμωδίας, Α' και Β' Ανδρικού Ρόλου και Β' Γυναικείου Ρόλου για το έτος 2021 και αυτά της Καλύτερης Κωμικής Σειράς, Α' και Β' Ανδρικού Ρόλου για το έτος 2022.

Η τρίτη σεζόν καθυστέρησε να κυκλοφορήσει λόγω αλλαγών στο σενάριο που ζήτησε ο ίδιος ο Sudeikis, καθώς ο ίδιος είχε ζητήσει να γυριστούν κάποια πρόσθετα πλάνα και σκηνές στο Άμστερνταμ. Επίσης, καθυστέρησαν τα γυρίσματα στο Stamford Bridge λόγω της εμπλοκής του Ρομάν Αμπράμοβιτς στις κυρώσεις από τη βρετανική κυβέρνηση λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

