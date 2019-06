Τελικός Power of Love: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές - Τα best of και τα καρφιά της Μπακοδήμου

Ποιος παίκτης και ποια παίκτρια πήραν από 10.000 ευρώ. Οι καλύτερες στιγμές τους και ο απολογισμός της Μαρίας Μπακοδήμου.

Το ριάλιτι αγάπης του ΣΚΑΪ Power of Love έριξε επισήμως και οριστικά την αυλαία του, με τον μεγάλο τελικό της δεύτερης σεζόν που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής και στον οποίο ανακηρύχθηκαν οι δύο μεγάλοι νικητές του παιχνιδιού (έκαστος εκ των οποίων κέρδισε εκτός από τη "δόξα" και 10.000 ευρώ). Ο τελικός κύλησε με αργούς ρυθμούς, χωρίς ανατροπές ή εξάρσεις, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία. Πρώτα ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα των γυναικών. Η ψηφοφορία μεταξύ των παικτών ήταν άκρως δραματική και χωρίς αποτέλεσμα καθώς οι τέσσερις υποψήφιες Ρένια Τσακίρη, Ζένια Σολδάτου Ρεγγίνα Γκαϊνά και Άννα Ελευθερίου ισοβάθμισαν με τέσσερις ψήφους η καθεμία. Συνεπώς τη νικήτρια που κέρδισε τα 10.000 ευρώ έκρινε η ψήφος του κοινού, η οποία έβγαλε πρώτη την Κύπρια Άννα Ελευθερίου. Η Άννα ήταν μια από τις ήρεμες δυνάμεις μέσα στο παιχνίδι, με εξαίρεση τον μεγάλο καυγά της με τον Bill, στη διάρκεια του οποίου αναποδογύρισε μια καρέκλα: Όσον αφορά στους άνδρες, από το σπίτι νικητής αναδείχθηκε ο Τζόνι με πέντε ψήφους. Ο Παύλος Παπαδόπουλος πήρε τρεις και ο Παύλος Τερζόπουλος δύο, ενώ ο Βασίλης Χαλκιάς μόνο μία. Η ψήφος του κοινού ανέτρεψε ωστόσο την κατάταξη και έδωσε τη νίκη στον Παύλο Παπαδόπουλο. Ο Παύλος ήταν γνωστός από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι για τον εκρηκτικό χαρακτήρα του. Σε μια από τις πιο γνωστές στιγμές του παιχνιδιού ήταν ο χωρισμός του από τη Χριστίνα, όταν αποκαλύφτηκε ότι είχε βγει με Ρουμάνους παίκτες του ριάλιτι. Η σύγκρουσή τους από το 29.06 και μετά: Ο απολογισμός της Μαρίας Μπακοδήμου Η Μαρία Μπακοδήμου, πριν την ανακοίνωση των νικητών, θέλησε να κάνει τον απολογισμό του φετινού κύκλου του Power of Love, χωρίς να διστάσει να τον συγκρίνει με τον περσινό. Η παρουσιάστρια είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν μία πολύ διαφορετική χρονιά. Το κοινωνικό μας πείραμα είχε άλλα αποτελέσματα. Πέρσι είχαμε περισσότερους έρωτες, φέτος είχαμε περισσότερη ίντριγκα και στρατηγικές. Πολύ σασπένς και εκπλήξεις.» Οι καλύτερες στιγμές των παικτών Λίγο πριν το φινάλε προβλήθηκε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές των παικτών του δεύτερου κύκλου. Στο βίντεο περιλαμβάνονται καρέ με καυτά φιλιά, κόντρες, ίντριγκες, ψέματα, καβγάδες αλλά και δάκρυα:

