The Chase: Η Μπεκατώρου φίλησε διαγωνιζόμενο και αυτός… τα είδε όλα!Διαβάζεται σε 1'
Επική στιγμή στην πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού του MEGA όπου η Μαρία Μπεκατώρου φίλησε διαγωνιζόμενο.
- 22 Σεπτεμβρίου 2025 20:42
Η Μαρία Μπεκατώρου δεν έκρυψε τη χαρά της για την πρεμιέρα του «The Chase» το οποίο επέστρεψε στη συχνότητα του MEGA το απόγευμα της Δευτέρας (22/09).
Καθώς η παρουσιάστρια έθετε ερωτήσεις σε έναν από τους διαγωνιζόμενους, του είπε ότι αν δηλώσει σίγουρος για την απάντησή του θα του χαρίσει ένα φιλί.
“Αν το κάνεις 100%, θα σε φιλήσω κιόλας”, είπε χαρακτηριστικά η Μπεκατώρου όταν ο παίκτης δήλωσε πως είναι κατά 95% σίγουρος για την απάντησή του στην ερώτηση που προηγήθηκε.
Τότε εκείνος είπε πως είναι απόλυτα σίγουρος, επιβεβαίωθηκε πως είχε δώσει τη σωστή απάντηση και η παρουσιάστρια τήρησε την υπόσχεσή της φιλώντας τη στο μάγουλο.