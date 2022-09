The Chase: Πρεμιέρα με ανατροπή - Έπαιξαν και οι 4 "Κυνηγοί" και το Twitter έκανε χαμό

Μεγάλη πρεμιέρα για δεύτερη σεζόν έκανε το απόγευμα της Δευτέρας το τηλεπαιχνίδι γνώσεων "The Chase" με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπεκατώρου, παρέα μα τους αγαπημένους μας Chasers.

Το παιχνίδι προβάλλεται καθημερινά στις 18:30 μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Μετά από μία επιτυχημένη πρώτη σεζόν, όπου το "The Chase" έγινε talk of the town στην απογευματινή ψυχαγωγική ζώνη, το τηλεπαιχνίδι που καθηλώνει το κοινό σε όλο τον κόσμο ξεκίνησε νέο κύκλο… καταδιώξεων.

«Το Βουνό», «Το Γεράκι», «Η γυναίκα με τα μαύρα» και «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» ακόνισαν τις γνώσεις τους, ανανέωσαν το look τους και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους παίκτες στα ίσια.

Εντύπωση έκανε στους χρήστες του Twitter, μια μεγάλη αλλαγή που υπήρξε στην πρεμιέρα, καθώς στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου είδαμε και τους τέσσερις "Κυνηγούς", κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν.

Πρεμιέρα The Chase: Οι αντιδράσεις στο Twitter

The Chase: Η Μυστηριώδης Γυναίκα με τα Μαύρα

Κατάγεται από το Άστρος Κυνουρίας του νομού Αρκαδίας. Έχει παντρευτεί και χωρίσει δύο φορές. Είναι απόφοιτος του τμήματος ΜΜΕ και επικοινωνίας του Παντείου Πανεπιστήμιου, της Νομικής Σχολής και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Έχει κάνει μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην εφαρμοσμένη επικοινωνιολογία στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου. Εργάζεται στο τμήμα Στατιστικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ίδια είναι ιδιαιτέρως φιλόζωη και ασχολείται με τα αδέσποτα σκυλιά. Χαλαρώνει παίζοντας πιάνο, κάνοντας γιόγκα και κολύμβηση.

The Chase: Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής

Ο Ηλίας Αλεξίου είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Νίκαιας, είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Έχει σπουδάσει τεχνολογία τροφίμων κι εργάζεται ως Ελεγκτής ασφάλειας τροφίμων.

Ήταν παλιός αθλητής της άρσης βαρών. Στον ελεύθερο χρόνο του κάνει ιστιοπλοΐα και μαγειρεύει. Έχει συλλογή από μαχαίρια και εργαλεία.

Του αρέσει να διαβάζει τα πάντα από εφημερίδες, καζαμία μέχρι και τον τσελεμεντέ. Παλαιοτέρα έπαιζε πιάνο και είναι βαρύτονος στην κλασική μουσική.

The Chase: Το Βουνό

Ο Βασίλης Φασιάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός. Από μικρή ηλικία του άρεσε η στολή.

Είναι στρατιωτικός γιατρός με βαθμό Ταγματάρχη στο Νοσοκομείο 251 της Αεροπορίας, με ειδικότητα παθολογίας. Έχει πτυχίο Θεολογίας, ενώ τώρα σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας.

Είναι παντρεμένος εδώ και δύο χρόνια. Του αρέσει πολύ το θέατρο, το σινεμά και το διάβασμα - έχει μάλιστα μια συλλογή με πάνω από 5000 βιβλία.

The Chase: Το Γεράκι

Ο Πάνος Δημάκης ή αλλιώς το "Γεράκι" μεγάλωσε στο Άστρος Κυνουρίας του νομού Αρκαδίας. Τα τελευταία 25 χρόνια ζει στον Άλιμο. Έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία και είναι μεταφραστής λογοτεχνικών και οικονομικών κειμένων. Επίσης, είναι επιμελητής σε εκδοτικό οίκο.

Του αρέσει η γυμναστική και τα ταξίδια, και λατρεύει τη μουσική. Παίζει αρμόνιο και αλτικόρνο, ενώ παλιότερα ήταν μέλος της Φιλαρμονικής του Άστρους.

Ο ίδιος έχει γράψει και εκδώσει τρία βιβλία (δύο λεξικά και ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε αληθινή ιστορία, τις «Δεκαεπτά Κλωστές», το οποίο ετοιμάζει η Μιρέλλα Παπαοικονόμου για σενάριο). Μιλάει πολλές γλώσσες, ενώ στην εφηβεία ξεκίνησε μία δική του γλώσσα, την οποία μιλά μόνο ο ίδιος, και ακόμα την εξελίσσει.

