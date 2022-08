The Sandman: Η κομμένη σκηνή για την "αρρώστια του ύπνου" και η μυστηριώδης επιδημία του 1917 πίσω από αυτή

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τη κομμένη σκηνή από το πρώτο επεισόδιο του Sandman, που τιτλοφορείται "Sleep of the Just", ή αν θέλετε, "ο ύπνος του δικαίου".

Στη σκηνή, ο Alex Burgess (Laurie Kynaston) επιτίθεται στον πατέρα του Roderick Burgess (Charles Dance) σχετικά με τη μυστηριώδη "ασθένεια του ύπνου" που προκλήθηκε από τη "σύλληψη" του Μορφέα (Tom Sturridge).

Ο γιος του Roderick Burgess δείχνει να ανησυχεί για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που αναφέρουν πως δεν έχει βρεθεί θεραπεία για τη νόσο από την οποία "πάσχουν", όσοι κοιμούνται και δεν ξυπνούν ποτέ. Φαίνεται ακόμη να ζητά την απελευθέρωση του Μορφέα, κάτι που αμφισβητεί έντονα ο πατέρας του. Στη συνέχεια τον βλέπουμε να πηγαίνει να απευθυνθεί στο κοινό που έχει συγκεντρωθεί για να ζητήσει βοήθεια από τον "Magus" (Charles Dance), αντ' αυτού, ως "τιμωρία". Η όλη σύγκρουση, εξηγεί εν πολλοίς και την εξέλιξη της ιστορίας των δυο τους.

Το Netflix πάντως δεν έδωσε απαντήσεις σχετικά με το γιατί κόπηκε η εν λόγω δυνατή σκηνή. Και η αλήθεια είναι πως θα θέλαμε περισσότερο Charles Dance στο show.

Στο πρώτο επεισόδιο λοιπόν, είδαμε τη Sleeping Sickness, ωστόσο η νόσος αποτελεί αναφορά σε μια αληθινή, μυστηριώδη επιδημία που εμφανίστηκε στα τέλη του 1910 (το 1917). Το επεισόδιο Sleep of the Just βασίζεται στο ομότιτλο κόμικ του Neil Gaiman, ο οποίος φαίνεται πως εμπνεύστηκε με τη σειρά του από την ιστορία του Δρ. Constantin von Economo, ενός Αυστριακού νευρολόγου με ελληνικές ρίζες ο οποίος μελέτησε τις διαταραχές του ύπνου και την εγκεφαλίτιδα. Άλλες έρευνες της εποχής κατέληξαν στη νόσο που σήμερα καλείται αφρικανική τρυπανοσωμίαση ή ασθένεια του ύπνου, η οποία εμφανίζεται σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής, και σήμερα θεραπεύεται. Πρόκειται ωστόσο, για διαφορετική νόσο.

Ο Economo είχε περιγράψει την επιδημία που εξέταζε ως "ληθαργική εγκεφαλίτιδα", με την ασθένεια να σκοτώνει ένα εκατομμύριο ανθρώπους τη δεκαετία του 1920. Η επιδημία φαίνεται πως οφειλόταν σε ένα σπάνιο στέλεχος στρεπτόκοκκου, σύμφωνα τουλάχιστον με σύγχρονες δημοσιεύσεις που δεν έχουν επιβεβαιωθεί οριστικά. Σταδιακά η ασθένεια εξαφανίστηκε, για να επιστρέψει σποραδικά περί το 2004. Οι ασθενείς παρουσίαζαν έντονες διαταραχές του ύπνου, παραλύσεις των μυών του προσώπου και συγκεκριμένα των οφθαλμών, γενική κατατονία, μέχρι και θάνατο.

Στο πρώτο επεισόδιο του Sandman ακούμε τον Μορφέα να αναφέρει πως μια ασθένεια που οι γιατροί βάφτισαν encephalitis lethargica καταλαμβάνει τον πλανήτη και πως σύντομα θα φτάσουμε σε έναν Μεγάλο Πόλεμο, κάνοντας αναφορά στον Α' Παγκόσμιο. Πρακτικά, ο ακριβής λόγος που προκαλούσε τη ληθαργική εγκεφαλίτιδα παραμένει μέχρι και σήμερα ένα μυστήριο, με τους επιδημιολόγους να τη συνδέουν με τη πανδημία της Ισπανικής Γρίπης του 1918. Τα "κρούσματα ύπνου" άρχισαν να πολλαπλασιάζονται όταν ο πλανήτης συνερχόταν από την Ισπανική Γρίπη.

Η εν λόγω επιδημία και οι έρευνες του νευρολόγου Oliver Sacks, καθώς και το βιβλίο του Awakenings, ενέπνευσαν την ομώνυμη ταινία του 1990 σε σκηνοθεσία Penny Marshall και φυσικά πρωταγωνιστή τον σπουδαίο Robin Williams, στον ρόλο του φίξιοναλ Dr. Malcolm Sayer, που στην ουσία είναι ο Dr. Sacks. Από το 1941 μέχρι το 2009 είχαν καταγραφεί μόλις 200 κρούσματα παγκοσμίως, ενώ καμία έρευνα δεν έχει δώσει ακριβείς απαντήσεις για τα αίτια. Σε αυτό το "κενό", πάτησε λοιπόν και ο Gaiman, συνδέοντας την επιδημία με τον ρόλο του Μορφέα και τις δυνάμεις του, σε μια τηλεοπτική μεταφορά στην οποία λάμπει ο Tom Sturridge παρότι δεν... μοιάζει με τον νεαρό Peter Murphy των Bauhaus, ο οποίος είχε αποτελέσει την αρχική έμπνευση για την οπτική εικόνα του Μορφέα στα κόμικ.

Να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Gaiman συμμετέχει στη παραγωγή της σειράς, κάτι που αποδεικνύεται από τη πιστή μεταφορά του έργου. Μυστήριο πάντως παραμένει και το αν θα δούμε και δεύτερη σεζόν για το Sandman, καθώς όπως φαίνεται "κοστίζει" πολύ.

Ο δημιουργός του κόμικ ερωτήθηκε σχετικά στο Twitter και απάντησε πως η επιτυχία της σειράς δεν αποτελεί "εγγύηση" για την επιστροφή της. Εξήγησε πως το Sandman είναι μια αρκετά ακριβή παραγωγή, με ένα τεράστιο καστ και μια σειρά που χρειάζεται πολλά εφέ για να φέρει τις σελίδες του κόμικ στις οθόνες μας.

Η πρώτη σεζόν διασκευάζει τους δύο πρώτους τόμους που αριθμούν 16 τεύχη, και τα επεισόδια ακολουθούν τον Μορφέα που προσπαθεί να εντοπίσει τα αντικείμενά του που του έχουν κλαπεί όσο εκείνος ήταν σε αιχμαλωσία (πρώτο επεισόδιο). Η τηλεοπτική μεταφορά του "The Sandman" συνεχίζει να βρίσκεται στην παγκόσμια λίστα Top10 του Netflix για σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της.

