The Simpsons: Η φωνή του Μίλχαουζ αλλάζει μετά από 35 χρόνια

Η Πάμελα Χάιντεν, η ηθοποιός που ταύτισε τη φωνή της με τον Μίλχαουζ των The Simpsons, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη σειρά

Η Πάμελα Χάιντεν, η ηθοποιός πίσω από τον αγαπημένο χαρακτήρα του The Simpsons, Μίλχαουζ, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη σειρά μετά από 35 χρόνια και σχεδόν 700 επεισόδια.

«Ήρθε η ώρα να αφήσω το μικρόφωνό μου», δήλωσε η 70χρονη Hayden, σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη (20/11) σύμφωνα με τον Guardian. «Ήταν τιμή και χαρά μου να δουλέψω σε μια τόσο αστεία, ευφυή και πρωτοποριακή σειρά … Ο 10χρονος με τα μπλε μαλλιά και τα γυαλιά θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Η Hayden υπήρξε σταθερή παρουσία στο The Simpsons από την πρεμιέρα της σειράς το 1989, δίνοντας φωνή στον καλύτερο φίλο του Μπαρτ, Μίλχαουζ Βαν Χάουτεν, αλλά και σε άλλους χαρακτήρες όπως ο Τζιμπο Τζόουνς, οι γιοι του Νεντ Φλάντερς, Ροντ και Τοντ, η σύζυγος του Τσιφ Γουίγκαμ, Σάρα, και η φίλη της Λίζας, Τζέινι Πάουελ. Παρ’ όλα αυτά, όπως ανέφερε σε ένα αφιέρωμα που μοιράστηκε η σειρά, ο Μίλχαουζ ήταν «ο κύριος χαρακτήρας της».

Ο Μίλχαουζ ήταν και αγαπημένος των φαν. «Οι άνθρωποι έρχονταν σε μένα και έλεγαν ατάκες του Μίλχαουζ», ανέφερε η Χάιντεν στο αφιέρωμα, το οποίο περιλάμβανε αποσπάσματα του χαρακτήρα από τα χρόνια της σειράς.

«Η Pamela μας χάρισε άφθονο γέλιο με τον Μίλχαουζ, το άτυχο παιδί με τη μεγαλύτερη μύτη στο Σπρίνγκφιλντ. Έκανε τον Μίλχαουζ ξεκαρδιστικό και αληθινό, και θα μας λείψει», δήλωσε ο δημιουργός των Simpsons, Ματ Γκρόουνινγκ.

Ο Μίλχαουζ, που πήρε το όνομά του από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Μίλχαους Νίξον, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διαφήμιση της Butterfingers, όταν οι Simpsons ήταν ένα τακτικό σκετς στο The Tracey Ullman Show. Στη συνέχεια έγινε βασικός χαρακτήρας όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα ως μισάωρο πρόγραμμα.

Μοναχοπαίδι του Κερκ και της Λουάν Βαν Χάουτεν, ο Μίλχαουζ είναι έξυπνος, ντροπαλός και κάπως εύπιστος – γεγονός που συχνά τον κάνει να παρασύρεται από τον καλύτερό του φίλο, τον Μπαρτ, και να γίνεται στόχος εκφοβισμού.

«Ο κόσμος πάντα λέει ότι είναι σπασίκλας, αλλά αυτό που αγαπώ στον Μίλχαουζ είναι ότι, αν και συνεχώς πέφτει, πάντα σηκώνεται ξανά», ανέφερε η Χάιντεν στο αφιέρωμα της σειράς. «Αγαπώ τον μικρό. Είναι μια υπέροχη αναλογία για τη ζωή».

Επεισόδια στα οποία ο χαρακτήρας του ξεχωρίζει περιλαμβάνουν το Radioactive Man, όπου ο Μίλχαουζ περνά περιπέτειες όταν επιλέγεται ως «Fallout Boy», ο βοηθός του Radioactive Man, για μια επερχόμενη ταινία, και το Μπαρτ Sells His Soul, όπου ο Μίλχαουζ προκαλεί τον Μπαρτ να πουλήσει την ψυχή του και τον βασανίζει όταν το κάνει.

Η Χάιντεν, της οποίας οι υπόλοιπες υποκριτικές δουλειές περιλαμβάνουν τα Lloyd in Space και Pound Puppies καθώς και βιντεοπαιχνίδια όπως το Lego Dimensions, δήλωσε ότι αποχωρεί από τους Simpsons «για να ασχοληθεί με άλλες δημιουργικές δραστηριότητες».

Το τελευταίο επεισόδιό της θα είναι το Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes, που θα προβληθεί στις 24 Νοεμβρίου.

Η σειρά θα ξεκινήσει σύντομα τη διαδικασία επιλογής νέων φωνών για τους χαρακτήρες της Χάιντεν.