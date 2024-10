The Voice: Ο Καπουτζίδης πέφτει “θύμα απαγωγής” και επιστρέφει ως παρουσιαστής

Το “The Voice” επιστρέφει στην τηλεόραση και μαζί του φέρνει τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος μετά από 4 χρόνια θα βρεθεί και πάλι στη σκηνή του γνωστού talent show.

Το The Voice of Greece επιστρέφει πιο ανανεωμένο από ποτέ για 10η σεζόν, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ και μαζί του κάνει δυναμικό come back ένας παλιός γνώριμος του επιτυχημένου talent show, ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Η αναζήτηση του ταλέντου που θα αναδειχθεί η επόμενη Φωνή της Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει και χθες προβλήθηκε για πρώτη φορά το κινηματογραφικό trailer, το οποίο επιφύλασσε μία μεγάλη έκπληξη.

Στο trailer ένας άνδρας απολαμβάνει χαλαρές στιγμές σε μία ξαπλώστρα, όταν δύο κομάντος καταφτάνουν από τη θάλασσα, τον απαγάγουν και τον οδηγούν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και το μαγιό του στη σκηνή του “The Voice“.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αποκαλύπτεται πως το… θύμα απαγωγής δεν είναι άλλο από τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος μετά από 4 χρόνια βρίσκεται και πάλι στη σκηνή του talent show.

Το 2019, ο Γιώργος Καπουτζίδης μετά από τρία χρόνια ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το μουσικό talent show, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του.

“Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους ανθρώπους του Voice. Τους ανθρώπους της παραγωγής, το κανάλι, τους καλύτερους coaches του ΚΟΣΜΟΥ, τα παιδιά που ήρθαν και διαγωνίστηκαν και μοιράστηκαν μαζί μου την αγωνία τους, και φυσικά τους δικούς μου ανθρώπους, την ομάδα μου, που ήταν και οικογένεια μου όλους αυτούς τους μήνες των γυρισμάτων.

Και ευχαριστώ και τους τηλεθεατές που μας αγάπησαν! Πολλά φιλιά σε όλους!! Φέτος θα απολαύσω ως τηλεθεατής πια το αγαπημένο μου παιχνίδι! Αντίο Voice μου!“, είχε γράψει ο Γιώργος Καπουτζίδης.

“Το The Voice of Greece, το πιο επιτυχημένο μουσικό talent show, επιστρέφει για 10η χρονιά στις οθόνες σας“, αναφέρει αρχικά ο παρουσιαστής στο trailer, ενώ κρατώντας ένα μαύρο γατάκι λέει στη συνέχεια: “Είναι ένα παιχνίδι καταπληκτικό, που το έκανα εγώ παλιά και το κέρδιζε συνέχεια ο Μαραβέγιας”.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των τεσσάρων κριτών, όλα δείχνουν πως οι μόνοι που παραμένουν στις θέσεις τους είναι η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης.

Δείτε το trailer: