The Voice: Τα… γαλλικά του Γιώργου Μαζωνάκη που σκόρπισαν γέλιο στο κοινό

Με αρκετή δόση χιούμορ αντιμετώπισε ο Γιώργος Μαζωνάκης έναν διαγωνιζόμενο του “The Voice”.

Στο επεισόδιο του «The Voice», το βράδυ του Σαββάτου (4/10), ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Πάνος Μουζουράκης γύρισαν τις καρέκλες τους για έναν ιδιαίτερο διαγωνιζόμενο, τον Γιώργο, που τράβηξε το ενδιαφέρον των coaches από την πρώτη στιγμή.

Κατά τη συζήτηση που έγινε προκειμένου να τον πάρουν στην ομάδα τους, ο Γιώργος μίλησε με χιούμορ για τις sold out συναυλίες του στον δρόμο. Τότε, ο Μαζωνάκης έσπευσε να τον διορθώσει: «Τι sold out πες τίγκα. Τι σημαίνει sold out στο δρόμο;».

Ο διαγωνιζόμενος, γελώντας, απάντησε: «Τίποτε, χιούμορ είναι, απλά δεν θα είναι ποτέ sold out στο δρόμο», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να παίρνει εκ νέου τη σκυτάλη, προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

«Εγώ σου λέω ότι άμα βγούμε σε ένα δρόμο στην Ερμού, εγώ και εσύ θα γίνει της π…@ας το γέννημα! Που σημαίνει sold out, στα αραβικά…».