The Witcher: Η νέα επική σειρά του Netflix σε φέρνει αντιμέτωπο με τα χειρότερα τέρατα

Το Netflix κυκλοφορεί teaser αφίσα και πρώτες φωτογραφίες από τη νέα επική σειρά "The Witcher"!

Η σειρά κατευθύνεται προς το Hall H για το Πάνελ στο San Diego Comic Con στις 19 Ιουλίου.

Το Netflix ξεκινά από σήμερα τη λειτουργία επίσημων λογαριασμών στα social media για την πολυαναμενόμενη νέα σειρά The Witcher, ενώ δίνει στην κυκλοφορία πρώτες εικόνες από τους τρεις πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες: Geralt (Χένρι Κάβιλ), Yennefer (Άνια Σαλότρα), and Ciri (Φρέγια Άλλαν). Οι fans μπορούν να ακολουθούν τα νέα του show στο Instagram, το Facebook ή το Twitter.

Μαζί με τις πρώτες εικόνες του cast, οι fans έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά το λογότυπο της σειράς μαζί με την teaser αφίσα.

The Witcher Λογότυπο NETFLIX

Η σειρά κατευθύνεται προς το Hall H του San Diego Comic Con με ένα πάνελ στις 19 Ιουλίου. Με συντονίστρια την καταξιωμένη ηθοποιό και μεγάλη sci-fi fan Ιβέτ Νικόλ Μπράουν ("Community," "Mom"), το πάνελ θα περιλαμβάνει τα μέλη του cast Κάβιλ, Σαλότρα και Άλλαν, στο πλευρό της showrunner Λόρεν Σμιτ Χίσσριτς. Το NX, η σελίδα του @netflix για οτιδήποτε, super, sci-fi, gaming, fantasy, anime - και όχι μόνο-, θα αποτελεί το μέρος όπου οι fans θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν όλα τα νέα της σειράς στο Twitter και το Instagram (@NXonNetflix).

The Witcher NETFLIX

Σύνοψη:

Βασισμένο στην best-seller σειρά βιβλίων, η σειρά The Witcher είναι ένα επικό παραμύθι σχετικά με τη μοίρα και την οικογένεια. O Geralt of Rivia, ένας μεταλλαγμένος κυνηγός τεράτων, παλεύει να βρει την θέση του σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι συχνά αποδεικνύονται πιο μοχθηροί από τα τέρατα. Όταν όμως το πεπρωμένο τον σπρώχνει προς μία παντοδύναμη μάγισσα και μία νεαρή πριγκίπισσα με ένα επικίνδυνο μυστικό, οι τρεις αυτοί καλούνται να βρουν τον δρόμο τους στην ολοένα και πιο ασταθή Ήπειρο.

The Witcher NETFLIX

Ο Χένρι Κάβιλ (Mission Impossible - Fallout, Justice League) θα ηγείται του cast του The Witcher saga, παίζοντας τον ρόλο του Geralt of Rivia, μαζί με άλλα βασικά μέλη του cast, την Άνια Σαλότρα (The ABC Murders, Wanderlust) ως Yennefer και τη Φρέγια Άλλαν (The War of the Worlds, Into The Badlands) ως Ciri. Άλλα μέλη του cast που έχουν ήδη ανακοινωθεί, περιλαμβάνουν την Τζόντι Μέι (Game of Thrones, Genius) ως Calanthe, τον Μπιόρν Χλίνουρ Χάραλντσον (Fortitude) ως Eist, τον Άνταμ Λέβι (Knightfall, Snatch) ως Mousesack, τη Μιάνα Μπέρινγκ (Ripper Street, Kill List) ως Tissaia), τη Μίμι Ντιβένι (Black Earth Rising) ως Fringilla, τη Θέρικα Ουίλσον Ρίντ (Profile) ως Sabrina, την Έμμα Άπλετον (The End of The F**king World) ως Renfri, τον Ίμον Φάρρεν (The ABC Murders, Twin Peaks) ως Cahir, τον Τζόυ Μπάτυ (Knightfall, Strike) as Jaskier, τον Λαρς Μίκελσεν (House of Cards, Sherlock) ως Stregobor, τον Ρόις Πιέρεσον (Wanderlust, Judy) ως Istredd, τον Μάσιες Μουσιάλ (1983) ως Sir Lazlo, τον Ουίλσον Ραντζού-Πιουτζάλτ (Jamillah & Aladdin, Dickensian) ως Dara, and την Άννα Σάφερ (Harry Potter) ως Triss.

The Witcher Αφίσα NETFLIX

Σχετικά με το Netflix:

