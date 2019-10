Τι θα δούμε στο Netflix τον Νοέμβριο - Irishman, Μαραντόνα και η σκληρή αλήθεια των ναρκωτικών

Ο Νοέμβρης έρχεται στο Netflix με τον πολυαναμενόμενο "Ιρλανδό" του Σκορσέζε αλλά και με γιορτινή διάθεση.

Εκτός από το "Irishman" όμως, η δημοφιλής πλατφόρμα μας φέρνει την τρίτη σεζόν του Crown, τη δεύτερη σεζόν του The End of the F***ing World, ενώ έρχονται πολλές χριστουγεννιάτικες ταινίες, αλλά και άλλες αγαπημένες, όπως το "Call Me By Your Name", "The Darkest Hour", "Body of Lies", "Argo", "The Girl on the Train", "The Curious Case of Benjamin Button", "Men in Black 3" κι άλλα πολλά.

Ο Ιρλανδός NETFLIX

Το Netflix ρίχνει τον Νοέμβρη το "γερό χαρτί" του Σκορτσέζε καθώς μέσα σε αυτόν τον μήνα θα ντεμπουτάρουν και οι πλατφόρμες των Disney+ και AppleTV+, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό στις υπηρεσίες streaming.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε άλλωστε και τη νέα αστυνομική σειρά "Αμερικανικός Γιος" που βασίζεται στο καταξιωμένο θεατρικό έργο του Μπρόντγουεϊ ενώ στις 5 Νοεμβρίου θα δούμε τη συνέχεια του πρωτότυπου "The End of the F***ing World" σε μουσική και πάλι του Γκρέιαμ Κόξον.

Στις διεθνείς παραγωγές ξεχωρίζουμε το γερμανικό "We are the wave" (01.11.2019) που βασίζεται στη νουβέλα του 1981 από τον Todd Strasser και στο "Die Welle" του 2008, αλλά και το ισπανικό Hache (01.11.2019) που ακολουθεί τη ζωή της Ηλένα η οποία κερδίζει την αγάπη ενός αρχηγού καρτέλ ηρωίνης στη Βαρκελώνη του '60.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Αμερικανός Γιός (01/11/2019)

American Son

Ένα χωρισμένο ζευγάρι αναζητά απαντήσεις για την εξαφάνιση του γιου τους. Η Κέρι Ουάσινγκτον πρωταγωνιστεί σε μια σειρά που βασίζεται σε θεατρικό του Μπρόντγουεϊ.

Το Στέμμα: Σεζόν 3 (17/11/2019)

The Crown: Season 3

Μετά τον θάνατο του άντρα της, η Νικόλ μεγαλώνει μόνη τον γιο της. Όταν ανακαλύπτει ότι εκείνος έχει ιδιαίτερες δυνάμεις, πρέπει να κάνει τα πάντα για να τον προφυλάξει.

The End of the F***ing World: Σεζόν 2 (05/11/2019)

The End of the F***ing World: Season 2

Δύο χρόνια μετά το τρομακτικό ταξίδι του Τζέιμς και της Αλίσα, μια γυναίκα που έχει εμμονή με τον άντρα που σκότωσαν βγαίνει από τη φυλακή και ζητά εκδίκηση.

Ντόλι Πάρτον: Ευαίσθητες Χορδές (22/11/2019)

Dolly Parton's Heartstrings

Η θρυλική Ντόλι Πάρτιν μάς χαρίζει μια σειρά, κάθε επεισόδιο της οποίας βασίζεται στην ιστορία ενός τραγουδιού της. Μια σειρά που και την βλέπεις, αλλά και την τραγουδάς.

Είμαι με την Μπάντα: Nasty Cherry (15/11/2019)

I'm with the Band: Nasty Cherry

Αναρωτηθήκατε ποτέ τι κρύβεται πίσω από τη δημιουργία του απόλυτου γυναικείου ποπ συγκροτήματος. Ένα ντοκιμαντέρ που σας δίνει την απάντηση, μαζί με ελεύθερη πρόσβαση στο παρασκήνιο.

Narcoworld: O Κόσμος των Ναρκωτικών (22/11/2019)

Narcoworld: Dope Stories

Τα πάντα για τα ναρκωτικά μέσα από τα μάτια των αστυνομικών, των διακινητών, των ντίλερ, των χρηστών μέχρι και του ιατρικού προσωπικού.

Έδεσε το Γλυκό και στις Γιορτές!: Σεζόν 2 (22/11/2019)

Nailed It! Holiday!: Season 2

Γιορτές χωρίς αποτυχημένα γλυκά, άφαντα υλικά και αδιανόητες δοκιμασίες δεν γίνονται! Μια μαγειρική σειρά τα πιάτα της οποίας δεν αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

The Great British Baking Show: Holidays: Σεζόν 2 (08/11/2019)

The Great British Baking Show: Holidays: Season 2

Λαμπερά μάτια. Άσπρη γενειάδα. Ποιος Αϊ-Βασίλης; Ο Πολ Χόλιγουντ και η Πρου Λιθ επιστρέφουν και κρίνουν χριστουγεννιάτικα γλυκά παλιών αγαπημένων παικτών.

Χριστούγεννα Ό,τι να 'ναι (28/11/2019)

Merry Happy Whatever

Όταν πήρε την απόφαση να περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένεια της κοπέλας του, δεν περίμενε ότι τα πράγματα θα ήταν τόσο δύσκολα. Μια κωμωδία για τα Χριστούγεννα.

Τα Παιχνίδια με τα οποία Μεγαλώσαμε: Σεζόν 3 (15/11/2019)

The Toys That Made Us: Season 3

Αν θυμάστε νοσταλγικά την εποχή που ήσασταν παιδί, ρίξτε μια ματιά στην τρίτη σεζόν της σειράς που είναι αφιερωμένη στα παιχνίδια άλλων εποχών και τους δημιουργούς τους.

Πράσινα Αυγά με Ζαμπόν (08/11/2019)

Green Eggs and Ham

Δύο τύποι δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους, εκτός από μια αποστολή: να σώσουν ένα ζώο υπό εξαφάνιση. Στον δρόμο θα ανακαλύψουν τη φιλία αλλά και πολλά νόστιμα πιάτα.

Άτυπος: Σεζόν 3 (01/11/2019)

Atypical: Season 3

Καθώς ο Σαμ ξεκινά το πρώτο του έτος στο πανεπιστήμιο, αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, από το να κάνει φίλους μέχρι να διαχειριστεί το πρόγραμμά του.

Final Space: Σεζόν 2 (24/11/2019)

Final Space: Season 2

Ο Γκάρι και το θαρραλέο του πλήρωμά του οργώνουν τον γαλαξία για την Κουίν, ενώ αντιμετωπίζουν άβολες οικογενειακές συγκεντρώσεις και φονικούς διαστημικούς αγώνες.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Ο Ιρλανδός (27/11/2019)

The Irishman

Το αριστούργημα του Μάρτιν Σκορσέζε για τη μεταπολεμική Αμερική και το οργανωμένο έγκλημα. Με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο και Τζο Πέσι.

Ο Βασιλιάς (01/11/2019)

The King

Στην Αγγλία του 15ου αι., ο Πρίγκιπας Χαλ μεταμορφώνεται από ξεροκέφαλος τεμπέλης σε ισχυρό βασιλιά, αφού κληρονομεί τον θρόνο και τις διαμάχες που τον συνοδεύουν.

Ο Ιππότης Πριν τα Χριστούγεννα (01/11/2019)

The Knight Before Christmas

Ένας ιππότης μεταφέρεται μαγικά από τον Μεσαίωνα στο σήμερα και ερωτεύεται μια δασκάλα. Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, γεμάτη συναίσθημα.

Στον Ρυθμό των Χριστουγέννων (28/11/2019)

Holiday Rush

Όταν ένας ραδιοφωνικός παραγωγός χάνει τη δουλειά του λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, θα πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω για να ευχαριστήσει τα τέσσερα παιδιά του. Ή όχι;

Χριστούγεννα στην Άγρια Φύση (01/11/2019)

Holiday in the Wild

Όταν ο άντρας της την παρατά, εκείνη αποφασίζει να πάει μόνη της την προγραμματισμένη εκδρομή για σαφάρι στην Αφρική, όπου θα ανακαλύψει νέο σκοπό για τη ζωή της.

Κάνε να Χιονίσει (08/11/2019)

Let it Snow

Μια χιονοθύελλα χτυπά μια μικρή πόλη σε μια κρύα Παραμονή Χριστουγέννων, επηρεάζοντας φιλίες, ερωτικές ζωές και το μέλλον διάφορων τελειόφοιτων λυκείου.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Ο Μαραντόνα στο Μεξικό (13/11/2019)

Maradona in Mexico

Ο διάσημος βιρτουόζος της στρογγυλής θεάς Ντιέγκο Μαραντόνα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία μιας ομάδας του Μεξικού με σκοπό να την οδηγήσει στην Α' Εθνική.

Φωτιά στην Παραντάις (01/11/2019)

Fire in Paradise

Οι επιζώντες της Πυρκαγιάς Καμπ του 2018 στην πόλη Παραντάις περιγράφουν τις στιγμές που έζησαν σε μια από τις πιο φονικές φωτιές στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

Μπίκραμ: Ο Ύπουλος Γκουρού (20/11/2019)

Bikram: Yogi, Guru, Predator

Ο ιδρυτής της hot yoga έφτιαξε μια ολόκληρη αυτοκρατορία βασισμένη στη φιλοσοφία του αλλά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με μια σειρά κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση.

Καταναλωτικά Αγαθά: Η Μεγάλη Απάτη (27/11/2019)

Broken

Όλη η αλήθεια για τις απάτες, τη διαφθορά και τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που κρύβουν τα καταναλωτικά προϊόντα, μέσα από μια ερευνητική σειρά ντοκιμαντέρ.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Ο Πρίγκιπας Δράκος: Σεζόν 3 (22/11/2019)

The Dragon Prince: Season 3

Στην τρίτη συναρπαστική σεζόν οι δύο πρίγκιπες και το αγαπημένο ξωτικό συνεχίζουν τον επικό αγώνα για να φέρουν την ειρήνη στον τόπο τους.

Η Σίρα και οι Πριγκίπισσες των Μαχητών: Σεζόν 4 (05/11/2019)

She-Ra and the Princesses of Power: Season 4

Η Γάτρα ορκίζεται να κατακτήσει την Αιθέρια πριν φτάσει ο Αρχηγός των Χορντ, η Γκλίμερ παλεύει με έναν νέο ρόλο και η Αντόρα και οι πριγκίπισσες αντιμετωπίζουν προδοσίες.

Τα Σούπερ Τερατάκια Σώζουν τα Χριστούγεννα (26/11/2019)

Super Monsters Save Christmas

Είναι παραμονή Χριστουγέννων και οι υπερβολικοί στολισμοί προκαλούν μπλακάουτ στο Πίτσφορκ Πάινς. Θα καταφέρουν τα Σούπερ Τερατάκια να σώσουν τα Χριστούγεννα;