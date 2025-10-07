Τηλεθέαση: Η σειρά που έφερε “λιακάδα” στην prime time ζώνη

Η νέα σειρά που έκανε το βράδυ της Δευτέρας (06/10) πρεμιέρα και κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό. Αναλυτικά η τηλεθέαση.

Ξεκίνημα εβδομάδας με νέες σειρές και πρεμιέρες, με το “HOTΕΛ ΕΛVIRA” να ανοίγει το βράδυ της Δευτέρας (6/10) τις πόρτες του, αλλά το τηλεοπτικό κοινό να είναι αυτό που του επιφύλασσε θερμή υποδοχή.

Οι τηλεθεατές ανταποκρίθηκαν ιδιαίτερα θερμά στις νέες τηλεοπτικές παραγωγές, με τη νέα κωμική σειρά του MEGA να κερδίζει το ενδιαφέρον και να τερματίζει πρώτη στο δυναμικό κοινό. Η πιο καλοκαιρινή κωμωδία της σεζόν που κατέφτασε εν μέσω φθινοπώρου σημείωσε ποσοστό 20,7%, με το “Porto Leone” να ακολουθεί με ποσοστό 17,4%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η ιστορία του “Άγιου Έρωτα”, που σημείωσε ποσοστό 13,9%.

Η ιστορία του απαγορευμένου έρωτα μεταξύ της Χλόης και του πατέρα Νικόλαου όμως ήταν αυτή που βρέθηκε στην πρώτη θέση στο γενικό σύνολο με ποσοστό 19,6%, ενώ δεύτερο και με μικρή διαφορά τερμάτισε το “Porto Leone”, σημειώνοντας ποσοστό 19,1%. Την τριάδα του γενικού συνόλου συμπλήρωσε η “Γη της Ελιάς” με 16,9%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Hotel Elvira – 20,7%

Porto Leone – 17,4%

Άγιος Έρωτας – 13,9%

Γη της Ελιάς – 12,6%

Φάρμα – 11,1%

Grand Hotel – 10,2%

Γιατί ρε πατέρα – 9,5%

Exathlon – 6%

Καλά θα πάει κι αυτό – 2,3%

Το Παιδί – 1,9%

Ηλέκτρα – 1,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άγιος Έρωτας – 19,6%

Porto Leone – 19,1%

Γη της Ελιάς – 16,9%

Grand Hotel – 16,5%

Hotel Elvira – 16,2%

Γιατί ρε πατέρα – 9,5%

Exathlon – 7,8%

Φάρμα – 7,2%

Ηλέκτρα – 3,8%

Το Παιδί – 2,1%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,7%

“HOTΕΛ ΕΛVIRA”: Η υπόθεση της νέας σειράς του MEGA

Η Ελβίρα αγωνίζεται να σώσει το οικογενειακό ξενοδοχείο και μαζί του το όραμα του μακαρίτη πατέρα της για εναλλακτικό τουρισμό. Ένας γοητευτικός επενδυτής, ο Χάρι, εμφανίζεται ξαφνικά και υπόσχεται να τη βοηθήσει να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Τι κρύβει όμως ο μυστηριώδης ξένος πίσω από το λαμπερό του χαμόγελο;

Πριν η Ελβίρα καταφέρει να προσελκύσει τουρίστες από όλον τον κόσμο στο γραφικό νησάκι του Αιγαίου, στα δωμάτια του “HOTΕΛ ΕΛVIRA” καταφθάνουν χρέη, συγγενείς που διεκδικούν μερίδιο και ντόπιοι “καρχαρίες” του τουρισμού.

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

Η σειρά θα προβάλλεται Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00.