“Hotel Elvira”: Η σειρά έκανε πρεμιέρα και το κοινό ενθουσιάστηκε με έναν ηθοποιό

Τα κολακευτικά σχόλια για τη σειρά “Hotel Elvira” μετά το πρώτο επεισόδιο.

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» υποδέχτηκε, το βράδυ της Δευτέρας (6/10) τους τηλεθεατές στη μικρή οθόνη, δίνοντας ραντεβού κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του MEGA. Μάλιστα, οι πρώτες εντυπώσεις ήταν ιδιαίτερα θετικές.

Σημειώνεται πως, το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» μάς ταξιδεύει σε ένα νησί του Αιγαίου γεμάτο ήλιο, θάλασσα, έρωτες και τις αναπόφευκτες ελληνικές αναποδιές – όλα τα συστατικά δηλαδή που θυμίζουν έντονα Ελλάδα!

Η Ελβίρα αγωνίζεται να σώσει το οικογενειακό ξενοδοχείο και μαζί του το όραμα του μακαρίτη πατέρα της για εναλλακτικό τουρισμό. Ένας γοητευτικός επενδυτής, ο Χάρι, εμφανίζεται ξαφνικά και υπόσχεται να τη βοηθήσει να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Τι κρύβει όμως ο μυστηριώδης ξένος πίσω από το λαμπερό του χαμόγελο;

Πριν η Ελβίρα καταφέρει να προσελκύσει τουρίστες από όλον τον κόσμο στο γραφικό νησάκι του Αιγαίου, στα δωμάτια του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» καταφθάνουν χρέη, συγγενείς που διεκδικούν μερίδιο και ντόπιοι «καρχαρίες» του τουρισμού.

MEGA

“Hotel Elvira”: Τι είδαμε στην πρεμιέρα

Για να σώσει το καταχρεωμένο οικογενειακό ξενοδοχείο που έφτιαξε ο πατέρας της, η Ελβίρα αναγκάζεται να δουλεύει στο ξενοδοχείο του Παντελή Δρόσου, «Άρχοντα του Τουρισμού» στο νησί, που ξεζουμίζει τους τουρίστες με τα all-inclusive προγράμματά του.

Οι δυο καλοί της φίλοι, ο λογιστής Φίλιππος και η social media manager Ντίνα συμμερίζονται την αγανάκτησή της, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και πολλά, θαμμένοι και αυτοί στο payroll του Δρόσου.

Η μητέρα της Ελβίρας, Νούλη, προσπαθεί να την πείσει να πουλήσουν το ξενοδοχείο. Μια οικονομική συνωμοσία του Δρόσου κάνει την Ελβίρα να ξεσπάσει στον μυστήριο τουρίστα Χάρι, στον οποίο εξομολογείται την απελπισία και τα όνειρα της.

Ο Χάρι, κρυφό στέλεχος της πολυεθνικής εταιρείας Raptor, βλέπει το πάθος της και αποφασίζει να επενδύσει στο δικό της ξενοδοχείο με αντάλλαγμα το 50% της ιδιοκτησίας μέχρι η ίδια να μπορέσει να τον ξεπληρώσει. Η Ελβίρα δέχεται λέγοντας ψέματα ότι ήδη υπάρχει γύρω της μια ομάδα άξια να αναλάβει την επιχείρηση. Είναι όμως η μόνη που λέει ψέματα ή και ο Χάρι δεν έχει και τις πιο αγνές προθέσεις για το μέλλον του ξενοδοχείου;

Οι πρώτες εντυπώσεις

Οι χρήστες του “X” (πρώην twitter) υποδέχτηκαν το πρώτο επεισόδιο με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και πολλά κολακευτικά σχόλια, με αποτέλεσμα η σειρά να σκαρφαλώσει στα πρώτα trends.

«Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη ως κοινό μια χαλαρή κωμωδία, ένα rom-comζ σημερινό και όχι άλλους φόνους, βιασμούς γυναικών κλπ», «Ήδη κολλήσαμε μαζί σας» είναι μόνο κάποια από τα πολλά σχόλια στο Χ για τη σειρά.

Αυτός που ξεχώρισε και ενθουσίασε το κοινό πάντως, ήταν ο πρωταγωνιστής, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, λαμβάνοντας μια σειρά θετικών κριτικών.

Γκεστ επεισοδίου: Γεώργιος Ρούφος, Γιάννης Νικολάου

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA