Το Κόκκινο Ποτάμι: Backstage από την υπερπαραγωγή που καθήλωσε τους τηλεθεατές

Καθηλωτικό ήταν το πρώτο επεισόδιο της υπερπαραγωγής του Open «Κόκκινο Ποτάμι» που προβλήθηκε προχθές.

Η σειρά που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Μανούσου Μανουσάκη και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Χάρη Τσιρκινίδη κατέκτησε το κοινό, κι είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρξε στιγμή κατά την οποία το παρακολουθούσαν ένα εκατομμύριο 600 χιλιάδες τηλεθεατές.

Η συγκλονιστική ιστορία αγάπης που περιγράφεται, το ιστορικό ταξίδι και οι εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών συνεπήρε το κοινό, κάτι που αποτυπώθηκε στα νούμερα τηλεθέασης.

Η σειρά κατάφερε να κατακτήσει την πρωτιά στην prime time ζώνη το βράδυ της Κυριακής και να αφήσει πίσω της το "The Voice" στον ΣΚΑΙ, που τα πήγε, ωστόσο, πολύ καλά και την πρεμιέρα του "The Final Four" στον ΑΝΤ1 που απογοήτευσε.

Συγκεκριμένα, το "Κόκκινο Ποτάμι" κατάφερε να σημειώσει 29,8% στο γενικό σύνολο, ενώ στο δυναμικό κοινό κατόρθωσε να αγγίξει το απίστευτο νούμερο του 31,6%.