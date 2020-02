Το One Piece γίνεται live-action σειρά στο Netflix

Η επένδυση της Netflix στην Ιαπωνική κουλτούρα συνεχίζεται. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Deadline, η εταιρεία έχει δώσει εντολή για τη δημιουργία live-action τηλεοπτικής σειράς που θα βασίζεται στο One Piece, ένα από τα δημοφιλέστερα manga και anime.

Σύμφωνα με το techgear, το project έχει αναλάβει το Tomorrow Studios που δουλεύει επίσης επάνω στη δημιουργία αντίστοιχου live-action για το Cowboy Bebop. Με το σενάριο και την παραγωγή θα ασχοληθούν ο Steven Maeda (The X-Files, Lost) και ο Matt Owens (Luke Cage, Agents of SHIELD), ενώ ο δημιουργός του One Piece, κ. Eiichiro Oda, θα συμμετέχει στην παραγωγή.

Όπως αναφέρει ο τελευταίος σε ανάρτηση του στο Twitter:

"Γνωρίζω ότι είχα ανακοινώσει την παραγωγή του live-action One Piece το 2017, αλλά αυτά τα projects απαιτούν το χρόνο τους. Όλο αυτό το διάστημα έγιναν οι κατάλληλες ζυμώσεις στο παρασκήνιο και πλέον μπορούμε να κάνουμε την επίσημη ανακοίνωση: η Netflix, που διαθέτει τη μεγαλύτερη πλατφόρμα streaming παγκοσμίως, θα μας στηρίξει! Πόσο μακριά θα πάει η υπόθεση σε αυτά τα 10 επεισόδια της πρώτης σεζόν; Ποιοι θα είναι οι ηθοποιοί; Κάνετε λίγη υπομονή και μείνετε συντονισμένοι!"

Για όσους δεν γνωρίζουν το One Piece, το manga πρωτοκυκλοφόρησε το 1997, ενώ η anime σειρά το 1999. Η υπόθεση αφορά τον Monkey D. Luffy, έναν πειρατή με “λαστιχένιο” σώμα που αναζητά τον θρυλικό θησαυρό “One Piece” για να γίνει ο Βασιλιάς των Πειρατών.