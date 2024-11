Τραγούδησε Βίσση σε talent show στη Γεωργία και έπαθαν όλοι “ψυχεντέλεια”

Παίκτης ξεσήκωσε κοινό και κριτές talent show στη Γεωργία ερμηνεύοντας την “Ψυχεδέλεια” της Άννας Βίσση.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από talent show που προβάλλεται στη τηλεόραση της Γεωργίας, όπου ένας διαγωνιζόμενος ερμηνεύει ζωντανά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Άννας Βίσση.

Ο παίκτης συμμετέχει στη γεωργιανή εκδοχή του “I Can See Your Voice“, ένα αμερικανικό τηλεπαιχνίδι μυστηρίου, στο οποίο ένας καλεσμένος καλλιτέχνης εμφανίζεται με μια ομάδα “μυστηριωδών τραγουδιστών”, κάποιοι από αυτούς είναι καλοί, και κάποιοι όχι. Ο καλλιτέχνης πρέπει να προσπαθήσει να αποκλείσει τους κακούς τραγουδιστές από την ομάδα, μαντεύοντας ποιοι είναι χωρίς να τους ακούσει να τραγουδούν.

Κατά τη διάρκεια κάθε γύρου, λαμβάνει βοήθεια από “διάσημους κριτές” μέσω στοιχείων. Στο τέλος κάθε γύρου, ο καλλιτέχνης αποκλείει έναν ή δύο τραγουδιστές και στη συνέχεια εμφανίζεται στη “σκηνή της αλήθειας”. Στο τέλος, ο νικητής μυστηριώδης τραγουδιστής αποκαλύπτεται ως καλός ή κακός μέσα από ένα ντουέτο με έναν από τους καλεσμένους καλλιτέχνες.

Σε κάποιες εκδοχές του παιχνιδιού όπου συμμετέχει ένας απλός παίκτης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αποκλείσει έναν μυστηριώδη τραγουδιστή στο τέλος κάθε γύρου, κερδίζοντας χρήματα αν αποκλείσει έναν κακό τραγουδιστή. Στο τέλος του παιχνιδιού, ο διαγωνιζόμενος έχει την επιλογή είτε να τερματίσει το παιχνίδι και να κρατήσει τα χρήματα που έχει κερδίσει στους προηγούμενους γύρους, είτε να ρισκάρει για την ευκαιρία να κερδίσει ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο, αν μαντέψει σωστά αν ο τελευταίος εναπομείνας τραγουδιστής είναι καλός ή όχι.

Το τελευταίο επεισόδιο όμως του γεωργιανού “I Can See Your Voice” έκρυβε μία έκπληξη, καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε ένας διαγωνιζόμενος, ο οποίος ξεκίνησε να τραγουδάει σε άπταιστα ελληνικά την “Ψυχεδέλεια” της Άννας Βίσση.

Ο παίκτης ξάφνιασε ευχάριστα τόσο το κοινό όσο και τους κριτές του show, οι οποίοι απορούσαν σε ποια γλώσσα τραγουδάει ο παίκτης, όταν όμως μπήκε το ρεφρέν ξεσηκώθηκαν όλοι, προσπαθώντας να τραγουδήσουν μαζί του, απόδειξη πως η μουσική ενώνει.

Δείτε το βίντεο: