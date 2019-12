X-Factor: Ο Γιάννης Γρόσης μεγάλος νικητής του διαγωνισμού

Το μουσικό talent show "X-Factor" έφθασε το βράδυ της Τετάρτης στο τέλος του, αναδεικνύοντας τον μεγάλο νικητή που κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ αλλά και το συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Η μάχη ήταν σκληρή, με τους τρεις φιναλίστ του φετινού διαγωνισμού να ανεβαίνουν στη σκηνή και να καθηλώνουν με τις ερμηνείες τους το τηλεοπτικό κοινό, τους θεατές που παρακολουθούσαν live τον τελικό, την παρουσιάστρια Δέσποινα Βανδή και τους κριτές Γιώργο Θεοφάνους, Μελίνα Ασλανίδου, Χρήστο Μάστορα και Μιχάλη Τσαουσόπουλο.

Ειδικότερα, τον τίτλο του νικητή διεκδίκησαν το συγκρότημα AC2, ο Γιάννης Γρόσης και ο Δημήτρης Παπατσάκωνας. Μετά από την πρώτη απαιτητική μουσική μονομαχία το συγκρότημα AC2 αποχώρησε αφού συγκέντρωσε το χαμηλότερο ποσοστό ψήφων.

Ο «λαϊκός» Γιάννης Γρόσης και ο «ροκ» Δημήτρης Παπατσάκωνας ανέβηκαν για δεύτερη φορά στη σκηνή του X-Factor και με τις φωνές τους διεκδίκησαν τη ψήφο του κοινού. Ο Γρόσης επέλεξε το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου «Η νύχτα δυο κομμάτια» ενώ ο Παπατσάκωνας το τραγούδι House of the Rising Sun από The White Buffalo.

Μετά τις εξαιρετικές ερμηνείες των δύο μονομάχων, οι κριτές ανέβηκαν στη σκηνή και πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό σόου τραγουδώντας επιτυχίες του Γιώργου Θεοφάνους, πριν επιστρέψει η Δέσποινα Βανδή για να ανακοινώσει το όνομα του νικητή.

Την ώρα που η Δέσποινα Βανδή καθυστερούσε επίτηδες να ανακοινώσει το όνομα του νικητή, οι κριτές του διαγωνισμού είχαν βγάλει τα κινητά τους για να απαθανατίσουν την στιγμή. Τελικά η γνωστή τραγουδίστρια ανακοίνωσε το όνομα του νικητή του φετινού X Factor και αυτός ήταν ο Γιάννης Γρόσης.

Στη συνέχεια οι συγγενείς του 21χρονου από το Κιλκίς όρμησαν στη σκηνή για να τον αγκαλιάσουν με τον ίδιο να είναι συγκινημένος και να προσπαθεί να πει δύο λόγια για να ευχαριστήσει όσους τον στήριξαν σε όλη τη διάρκεια του σόου.