Τζόκερ: Τα "κολλημένα" ρολόγια, η θεωρία για το 11:11 και η επίσημη απάντηση

H ταινία Joker συνεχίζει να διαλύει το box office και ο λόγος είναι πως πολλοί φίλοι του ήρωα σπεύδουν στις αίθουσες για να τη δουν και δεύτερη ή και τρίτη φορά. Μάλιστα, το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από πάμπολλα debates που σχετίζονται με το τέλος της ταινίας.

Σε αυτό το σημείο να πούμε πως το άρθρο περιέχει spoilers για όποιον δεν έχει δει την ταινία ακόμη

Σχετικά με το τέλος, δεν υπάρχει σαφής απάντηση.

Μία από τις θεωρίες που έγινε viral μέσα από το Reddit, αναφέρει πως τα ρολόγια στους τοίχους πίσω από τον Άρθουρ Φλεκ, είναι "κολλημένα" στο 11:11.

Η πρώτη φορά είναι στα πρώτα λεπτά όταν μιλάει με την κοινωνική λειτουργό. Η δεύτερη όταν φαίνεται έγκλειστος στο δωμάτιο του ψυχιατρείου και μία τρίτη φορά όταν διαλύει το ρολόι φεύγοντας από τη δουλειά του που δούλευε ως κλόουν, όταν παραιτείται.

Σύμφωνα με τη θεωρία, το 11:11 συμβολίζει την πνευματική αφύπνιση του ατόμου. Έτσι, η στιγμή που σπάει το ρολόι, συμβολίζει την ολική μεταμόρφωσή του πλέον, σε Τζόκερ. Από την άλλη, μπορεί να είναι ο "καθρέφτης", το 11 απέναντι στο 11, δηλαδή ο Άρθουρ απέναντι στον Τζόκερ που τελικά έρχονται σε πλήρη συγχρονισμό.

Άλλη θεωρία θέλει τα ρολόγια να είναι "κολλημένα" σε μια συγκεκριμένη ώρα υπονοώντας πως όσα ζει ο ήρωας είναι ένα όνειρο όντας έγκλειστος στο ψυχιατρείο. Στο τέλος τον βλέπουμε να ξυπνάει και να προσπαθεί να δραπετεύσει.

Άλλοι δε, έγραψαν πως μπορεί η παραγωγή να χρησιμοποίησε δύο φορές το ίδιο ρολόι το οποίο... δεν είχε μπαταρίες, και πως το τρίτο ήταν απλά μια σύμπτωση.

Η πιο διαδεδομένη θεωρία όμως (που βγάζει και περισσότερο νόημα) θέλει τον Φλεκ να μη είναι καν ο Joker, ο μεγάλος αντίπαλος του Μπάτμαν. Αντιθέτως, είναι ο άνθρωπος που άναψε τη σπίθα για να ξεχυθεί το χάος στη Gotham και εν συνεχεία κάποιος που παραδειγματίστηκε από τον Φλεκ, γίνεται ο σούπερ κακός που αγαπάμε να μισούμε.

"Ίσως ο χαρακτήρας που ενσαρκώνει ο Joaquin να είναι πράγματι εκείνος που ενέπνευσε τον Joker", είπε ο σκηνοθέτης στους LA Times. "Δεν ξέρεις. Η τελευταία του ατάκα στην ταινία είναι, "δεν θα το έπιανες (το αστείο)". Υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται και έχουν όλα το ενδιαφέρον τους".

Σε συνέντευξή του πάντως στο cinemablend ο Todd Phillips απάντησε σχετικά με το 11:11 πως πρόκειται "μάλλον για σύμπτωση", διαψεύδοντας τα παραπάνω σενάρια με τρόπο, ωστόσο, αινιγματικό. Προφανώς, για να συντηρηθεί και ο όλος θόρυβος.

"Πρόκειται για σύμπτωση. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω πως είναι σύμπτωση. Έγινε δύο φορές, σωστά; Υπάρχει και τρίτη; Όχι, είναι πράγματι ενδιαφέρον όλο αυτό" είπε ο σκηνοθέτης.

Μιλώντας ακόμη στο Collider, ο Phillips εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του έναντι όλων αυτών των θεωριών, λέγοντας πως οι θεωρίες των fans θα έπρεπε να αφορούν τα βιβλία κόμικ που έχουν να κάνουν με τον Μπάτμαν, και όχι την ταινία του, η οποία λίγο πολύ έχει αποσυνδεθεί από την όλη μυθολογία.

"Δεν κρύβονται εδώ εκπλήξεις. Όλα αυτά είναι λάθος", είπε χαρακτηριστικά.

Από τη δική του μεριά ο Joaquin Phoenix απάντησε για το 11:11 με χιούμορ, κάνοντας αναφορά στη θεωρία συνωμοσίας που ήθελε τον Paul McCartney των Beatles να είναι νεκρός εδώ και χρόνια.

"Paul is dead. Paul is Dead. The Beatles. Εννοώ πως δεν ξέρω αν υπάρχουν όλα αυτά που θέλουμε να βάζουμε μέσα στην ταινία, όπως κι αν τα αποκαλείτε. Αναφέρομαι σε όλα αυτά που γράφονται. Σαν το "Paul is Dead" στο οποίο αναφέρομαι. Για μένα προσωπικά, το 11:11 δεν σημαίνει τίποτα".