YFSF: Τους ξεσήκωσε η εκρηκτική Κατερίνα Κουκουράκη ως Rihanna

Η δεύτερη Κυριακή του Your Face Sounds Familiar (YFSF) στον ΑΝΤ1 ήταν γεμάτη ανατρεπτικές μεταμφιέσεις και μοναδικές στιγμές on stage, με τους δέκα παίκτες να βάζουν τα δυνατά τους στις ενδιαφέρουσες μεταμορφώσεις που κλήθηκαν να κάνουν.

Νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Μαρία Ανδρούτσου ως Tones and I (Toni Watson), ωστόσο, κι άλλες εμφανίσεις εντυπωσίασαν και κέρδισαν υψηλούς βαθμούς από την κριτική επιτροπή και ζεστό χειροκρότημα από το κοινό.

Η γνωστή ποπ τραγουδίστρια Κατερίνα Κουκουράκη εντυπωσίασε ως Ριάνα, τραγουδώντας το "Bitch Better Have My Money", ένα πολύ δύσκολο τραγούδι με γρήγορο ρυθμό και πολλούς στίχους, με μεγάλη επιτυχία και ξεσηκώνοντας το πλατό.

Η Κατερίνα Κουκουράκη είχε, επίσης, εξαιρετική κίνηση και κατάφερε να μιμηθεί πολύ καλά το "σκληρό και άγριο" στυλ της διάσημης τραγουδίστριας Ριάνα στο συγκεκριμένο τραγούδι, ενώ το σκηνικό που στήθηκε ήταν εκπληκτικό.

Δείτε την εμφάνισή της: