100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης – Συναυλία λήξης του «Φεστιβάλ Κρήτης»

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκδηλώσεις της στο πλαίσιο του Αφιερωματικού Έτους Μίκη Θεοδωράκη του Υπουργείου Πολιτισμού, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη.

Με το άνοιγμα της σεζόν 2025-26, η Κ.Ο.Α. καλεσμένη από την Περιφέρεια Κρήτης στην ιδιαίτερη πατρίδα του Θεοδωράκη θα παρουσιάσει στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Κρήτης» δύο από τα γνωστότερα έργα του: τον κύκλο τραγουδιών Μαουτχάουζεν, βασισμένο στην ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλλη, και την εμβληματική μουσική Σουίτα από τον Ζορμπά, σε ενορχήστρωση του Δημήτρη Μίχα. Το Μαουτχάουζεν αποτελεί έναν βαθιά συγκινητικό φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος και έναν από τους πιο σπαρακτικούς συνδυασμούς ελληνικού λόγου και μουσικής του 20ού αιώνα. Ο Ζορμπάς, αντιπροσωπευτικός λογοτεχνικός ήρωας της ελληνικής ψυχής, της ελευθερίας και της δύναμης της ζωής, προσφέρει ένα αντίβαρο γεμάτο ρυθμό και πάθος.

Οι δύο συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στα Ενετικά Λιμάνια του Ηρακλείου και των Χανίων, προσκαλώντας το κοινό σε δύο ουσιαστικά «λαϊκές» βραδιές με ελεύθερη είσοδο, οι οποίες σηματοδοτούν τη λήξη του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης που διοργανώνει από το 2021 η Περιφέρεια Κρήτης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, κ. Ευάγγελος Ζάχαρης, αναφέρθηκε στην ποιοτική και διαχρονική συνεργασία της Περιφέρειας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, μια συνεργασία που ενισχύει ουσιαστικά την καλλιτεχνική αξία του Φεστιβάλ Κρήτης. Όπως τόνισε, το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στη συναυλία λήξης δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να απολαύσει έργα του Μίκη Θεοδωράκη, τα οποία αποτελούν σταθμούς στη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Το πρόγραμμα με μια ματιά

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (1925-2021)

Κύκλος τραγουδιών Μαουτχάουζεν σε ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη (ενορχήστρωση Γιάννη Σαμπροβαλάκη)

Σουίτα από τον Ζορμπά (ενορχήστρωση Δημήτρη Μίχα)

ΣΟΛΙΣΤ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου | μεσόφωνος

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τάσος Συμεωνίδης

Για την Ιστορία

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (1925-2021)

Κύκλος τραγουδιών Μαουτχάουζεν, σε ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη

Άσμα ασμάτων Ο Αντώνης Ο δραπέτης Όταν τελειώσει ο πόλεμος

Ο κύκλος τραγουδιών Μαουτχάουζεν είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, αποτέλεσμα της συνεργασίας του συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη με τον ποιητή και επιζώντα του Ολοκαυτώματος Ιάκωβο Καμπανέλλη. Το έργο βασίζεται σε τέσσερα ποιήματα του Καμπανέλλη, γραμμένα με αφορμή τις εμπειρίες του ως κρατούμενου στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι στίχοι εξιστορούν με λυρικό και συγκινητικό τρόπο την αγριότητα του στρατοπέδου, αλλά και την αντοχή, την ελπίδα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που επιβιώνουν ακόμη και στις πιο απάνθρωπες συνθήκες. Η μουσική του Θεοδωράκη ενισχύει τη δύναμη των στίχων, συνθέτοντας ένα έργο βαθιά αντιπολεμικό και οικουμενικό, που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει.

Ο κύκλος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1966, με ερμηνεύτρια τη Μαρία Φαραντούρη, και έκτοτε θεωρείται σταθμός τόσο στην καλλιτεχνική πορεία του Θεοδωράκη όσο και στη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Το έργο θα παρουσιαστεί στην ενορχήστρωση του Γιάννη Σαμπροβαλάκη.