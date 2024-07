11 συνολικά βραβεία για τον Όμιλο Attica στα Health & Safety Awards 2024 και Loyalty Awards 2024

10+1 διακρίσεις για τον όμιλο

Για τη δέσμευση της στην προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων της και τον σταθερό προσανατολισμό στη διαρκή αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επιβατών της, επιβραβεύτηκε η Attica Group, στις φετινές διοργανώσεις Health & Safety Awards 2024 και Loyalty Awards 2024 αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα η εταιρεία τιμήθηκε με:

10 διακρίσεις στα Health & Safety Awards 2024

Για την Attica Group η δύναμη της είναι οι άνθρωποι της που καθημερινά προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αντανακλώντας το όραμα και τις αξίες του Ομίλου. Η συνεχής εκπαίδευση τους σε θέματα ασφάλειας ενδυναμώνει την κουλτούρα πρόληψης και συμβάλλει περαιτέρω στην ενίσχυση της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Attica απέσπασε την κορυφαία διάκριση «Occupational Health and Safety Team of the Year» η οποία αποτυπώνει τις υψηλές επιδόσεις του Ομίλου σε εννέα θεματικές ενότητες:

Winner στην κατηγορία « Μεταφορές » για τη συνολική ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση της Υγείας & Ασφάλειας όλων των εργαζομένων.

στην κατηγορία « » για τη συνολική ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση της Υγείας & Ασφάλειας όλων των εργαζομένων. Gold στην κατηγορία «Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος» για την υιοθέτηση πρακτικών που εγγυώνται την ασφάλεια των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα.

στην κατηγορία για την υιοθέτηση πρακτικών που εγγυώνται την ασφάλεια των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα. Gold στην κατηγορία «Προσβασιμότητα Χώρου σε ΑΜΕΑ» για την διευκόλυνση πρόσβασης στους χώρους εργασίας εργαζομένων, πελατών ή και επισκεπτών ΑΜΕΑ.

στην κατηγορία για την διευκόλυνση πρόσβασης στους χώρους εργασίας εργαζομένων, πελατών ή και επισκεπτών ΑΜΕΑ. Gold στην κατηγορία «Επικαιροποίηση & Βελτίωση Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας» για την ενίσχυση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.

στην κατηγορία για την ενίσχυση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία. Gold στην κατηγορία «Αντιμετώπιση Κρίσεων » για την προστασία του προσωπικού στο πλαίσιο κρίσιμων καταστάσεων.

στην κατηγορία » για την προστασία του προσωπικού στο πλαίσιο κρίσιμων καταστάσεων. Gold στην κατηγορία «Κοινοτική Υγεία» για τις πρωτοβουλίες και δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των κατοίκων ή γειτονικών κοινοτήτων των περιοχών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

στην κατηγορία για τις πρωτοβουλίες και δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των κατοίκων ή γειτονικών κοινοτήτων των περιοχών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Silver στην κατηγορία « Εκκένωση Εγκαταστάσεων» για τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τις σύγχρονες τεχνολογίες του Ομίλου σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης των εγκαταστάσεων σε Θάλασσα και Ξηρά, με ειδική έμφαση σε ΑΜΕΑ.

στην κατηγορία « για τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τις σύγχρονες τεχνολογίες του Ομίλου σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης των εγκαταστάσεων σε Θάλασσα και Ξηρά, με ειδική έμφαση σε ΑΜΕΑ. Silver στην κατηγορία «Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας» για τις ενέργειες που υπερβαίνουν των πρακτικών υγείας και ασφάλειας μέσω της επίδρασής τους στην ευρύτερη κοινότητα και πέρα από τον εργασιακό χώρο.

στην κατηγορία για τις ενέργειες που υπερβαίνουν των πρακτικών υγείας και ασφάλειας μέσω της επίδρασής τους στην ευρύτερη κοινότητα και πέρα από τον εργασιακό χώρο. Bronze στην κατηγορία «Διαχείριση Συμπεριφοριστικών Επικινδυνοτήτων» για την υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με συμπεριφορές ή/και ασυνήθιστες συνθήκες στον εργασιακό χώρο (π.χ. στρες, εργασιακές εντάσεις κλπ).

Χρυσή διάκριση στα Loyalty Awards 2024

Με Gold βραβείο τιμήθηκε ο Όμιλος στην κατηγορία «Best in Tourism & Travel» για την ανανέωση του Προγράμματος Πιστότητας Seasmiles. Η εταιρεία αποτελεί πρωτοπόρο για τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, επενδύοντας σταθερά στο πρόγραμμα πιστότητας Seasmiles και στη δημιουργία προσωποποιημένης εμπειρίας. Με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε ταξιδιώτη παρέχει αποκλειστικά προνόμια και ειδικές προσφορές που κάνουν κάθε ταξίδι μοναδικό. Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος Seasmiles είναι η καινοτομία, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και οι αποτελεσματικές συνέργειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί την 15η από την έναρξη των Loyalty Awards, το 2018.

Με κινητήριο δύναμή περισσότερους από 2.700 εργαζομένους της, οι οποίοι καθημερινά εργάζονται για την εξυπηρέτηση χιλιάδων επιβατών προτάσσοντας την ποιότητα, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα, η Attica Group, αποτελεί τη βασική δομή εξυπηρέτησης της εμπορικής και τουριστικής δραστηριότητας μεταξύ ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.