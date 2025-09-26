5 χρόνια Cinobo: Η streaming πλατφόρμα που άλλαξε το σινεμά στην Ελλάδα το γιορτάζει

Ο Λεξ, ο Φοίβος Δεληβοριάς, η Μαρία Καβογιάννη και άλλοι φίλοι του σινεμά και της τηλεόρασης, στέλνουν τις ευχές τους στην ελληνική πλατφόρμα που συμπληρώνει 5 χρόνια δημιουργίας

Το Cinobo έγινε 5!

Η ελληνική streaming πλατφόρμα που επαναπροσδιόρισε την ψυχαγωγία σε όλες τις οθόνες, γιορτάζει φέτος 5 χρόνια γεμάτα με χιλιάδες ξεχωριστές ταινίες και μοναδικές σειρές – όλες επιλεγμένες προσεκτικά από μια ομάδα που ξέρει να ανακαλύπτει ”διαμάντια” και φιλοδοξεί να φέρει το ανεξάρτητο σινεμά σε κάθε σπίτι – σε κάθε οθόνη. Ταινίες που αγαπήθηκαν σε φεστιβάλ, βραβευμένα και κλασικά αριστουργήματα αλλά και σύγχρονες φωνές που αξίζει να ακουστούν, έρχονται σταθερά εδώ και 5 χρόνια στις οθόνες μας μέσω του cinobo.com και της εφαρμογής Cinobo σε κινητά και Smart TV. Παράλληλα, πρωτότυπες νέες παραγωγές από όλο τον κόσμο, κυκλοφορούν στις ελληνικές αίθουσες με την υπογραφή του Cinobo.

Στο βίντεο που ακολουθεί, δημιουργοί, καλλιτέχνες και άνθρωποι που στήριξαν την προσπάθεια του Cinobo από την πρώτη μέρα, μοιράζονται τις ευχές τους για την αγαπημένη τους πλατφόρμα. Ανάμεσά τους ο Λεξ, η Μαρία Καβογιάννη, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Παύλος Παυλίδης, ο Βασίλης Κεκάτος, η Δάφνη Πατακιά, η Σοφία Κόκκαλη, η Βίκυ Καγιά, η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και πολλοί ακόμη.

Long Story Short

5 χρόνια Cinobo: Το σινεμά που δεν κάθεται φρόνιμα

Πριν πέντε χρόνια, μια ιδέα γεννήθηκε από μια μικρή ομάδα στα Εξάρχεια: να φτιαχτεί μια πλατφόρμα που θα φέρει στις οθόνες μας σπουδαίες ταινίες που όλοι ψάχναμε – από μεγάλα οσκαρικά αριστουργήματα μέχρι ξεχωριστές φεστιβαλικές επιλογές – αλλά και να προτείνει ολόφρεσκες παραγωγές που δεν βρίσκονταν πουθενά αλλού. Ούτε στις αίθουσες, ούτε στις πλατφόρμες. Από τότε μέχρι σήμερα, η ομάδα μεγάλωσε, το Cinobo έγινε το “σπίτι” όσων αγαπούν το σινεμά λίγο διαφορετικά και η πιο φρέσκια ελληνική πρόταση ψυχαγωγίας εντός και εκτός σπιτιού.

Μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια, οι θεάσεις έχουν φτάσει πλέον τα εκατομμύρια. Εκατοντάδες χιλιάδες σινεφίλ ανακάλυψαν δημιουργούς που δεν θα συναντούσαν αλλού, από τον Παντελή Βούλγαρη ως τον Wong Kar Wai και από τον Jim Jarmusch στον David Lynch και τις πιο φρέσκες ανεξάρτητες φωνές. Οι ταινίες έγιναν αφορμή για κουβέντες, movie nights, σχέσεις, αλλά και για τη δημιουργία μιας κοινότητας που πιστεύει πως το σινεμά δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, είναι τρόπος να βλέπεις τον κόσμο.

Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Το Cinobo στήριξε το ελληνικό σινεμά, δούλεψε με νέους έλληνες δημιουργούς και πρωτοπόρους του σινεμά της χώρας και έκανε ξανά viral το ελληνικό σινεμά. Έτσι, ιστορίες made in Greece ταξίδεψαν σε μικρές και μεγάλες οθόνες όλης της χώρας, μετά από πολλά χρόνια που βρίσκονταν στην αφάνεια. Μέχρι σήμερα, μετράμε πάνω από 120.000 ωρες streaming ελληνικού σινεμά που δεν βλέπουμε αλλού.

Το Cinobo όμως δεν είναι μόνο μια πλατφόρμα. Είναι ένας τρόπος να στηρίξεις το σινεμά που αγαπάς. Κάθε συνδρομή, είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης σε δημιουργούς, σε ανεξάρτητες φωνές και σε κλασικά αριστουργήματα που μένουν ζωντανά και βοηθάει την πλατφόρμα να στηρίξει ακόμη περισσότερο δημιουργούς που αξίζει να ακουστούν. Είναι μια πράξη που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε, να φέρνουμε και να προστατεύουμε το σινεμά που αξίζει να μείνει στον χρόνο.

Πέντε χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε ένα πράγμα: το Cinobo δεν κάθεται φρόνιμα. Και δεν σκοπεύει να το κάνει ποτέ καθώς σκοπεύει να επεκταθεί σύντομα και να φτάσει σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Cinobo στο Σπίτι

Μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, η πλατφόρμα του Cinobo μετράει:

Πάνω από 8.000.000 ώρες streaming σε χιλιάδες ταινίες που ψάχναμε, ήταν κλεισμένες στα συρτάρια, δεν είχαν φτάσει ποτέ στην Ελλάδα και δεν τις έβρισκες πουθενά

Μια δυνατή κοινότητα εκατοντάδων χιλιάδων σινεφίλ που ήρθαν σε επαφή με έναν κινηματογράφο με όραμα και πολυμορφία. Σινεμά που αψηφά τους κανόνες και στερεότυπα.

Αμέτρητες συλλογές με σπάνιες ταινίες από το χθες και το σήμερα, και ολοκληρωμένες φιλμογραφίες μεγάλων δημιουργών.

685.000 θεάσεις σε ανεξάρτητες παραγωγές με bold πρωτότυπες ιστορίες απο ολο τον κοσμο στη μεγάλη οθόνη.

Και όλα αυτά, με την ίδια πάντα πρόθεση: να μοιραζόμαστε το σινεμά που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.

Cinobo στην πόλη

Το Cinobo όμως δεν είναι απλώς μια πλατφόρμα για να βλέπεις ταινίες. Είναι ένας τρόπος να στηρίξεις το σινεμά που αγαπάς — και όσους το κρατούν ζωντανό, μπροστά και πίσω από την οθόνη. Σε μια εποχή που οι αίθουσες κλείνουν, το Cinobo τις ξαναζωντάνεψε. Από το φθινόπωρο του 2024 μέχρι σήμερα, τα εισιτήρια υπέρτριπλασιάστηκαν, με περισσότερους από 310.000 θεατές να έχουν απολαύσει έστω και μια ταινία στις μεγάλες οθόνες του Cinobo, εξαργυρώνοντας παράλληλα και πάνω από 40.000 Cinobo Passes, δωρεάν εισιτήρια για σινεμά που δικαιούνται οι συνδρομητές του Cinobo.

Το Cinobo Όπερα στην Ακαδημίας έγινε η μεγαλύτερη αίθουσα του κέντρου – μια αίθουσα που παραλίγο να κλείσει οριστικά με λουκέτο. Ένα σινεμά από φιλοξενεί πια μεγάλες πρεμιέρες, αφιερώματα και special events, καταφέρνοντας να γίνει πολύ γρήγορα ορόσημο της αστικής κουλτούρας.

Αλλά και πάλι, δεν ήταν μόνο το σινεμά. Το Cinobo έντυσε τις αίθουσες με εκθέσεις φωτογραφίας, τις γέμισε με hip-hop beats και τις μετέτρεψε σε πολιτιστικά playgrounds. Γιατί το σινεμά δεν χρειάζεται σιωπή, χρειάζεται παρέα.

Tοπ ταινίες του 5ου χρόνου

Tοπ σειρές του 5ου χρόνου

Αυτά που έρχονται

Το Cinobo διανύει την πιο δραστήρια περίοδο του! Στην πλατφόρμα www.cinobo.com θα δούμε νέα κινηματογραφικά διαμάντια, όπως:

To Η Ζωή του Τσακ (The Life of Chuck) , η ταινία που έκανε τον Στίβεν Κινγκ να επιστρέψει στις πιο ανθρώπινες στιγμές του και σε συνεργασία με τον Μάικ Φλάναγκαν να περιγράψει την ασυνήθιστη ιστορία ενός συνηθισμένου ανθρώπου που αποτυπώνει καλύτερα όσο κανείς στην εποχή μας, την απεραντοσύνη της ανθρώπινης εμπειρίας.

, η ταινία που έκανε τον να επιστρέψει στις πιο ανθρώπινες στιγμές του και σε συνεργασία με τον να περιγράψει την ασυνήθιστη ιστορία ενός συνηθισμένου ανθρώπου που αποτυπώνει καλύτερα όσο κανείς στην εποχή μας, την απεραντοσύνη της ανθρώπινης εμπειρίας. Πρόσφατες παραγωγές της Α24 που αγαπήθηκαν, όπως τα Iron Claw, Love Lies Bleeding, Civil War, Dream Scenario.

Το Good Boy που αποτελεί horror έκπληξη της χρονιάς και δίνει απαντήσεις στους εφιάλτες μας μέσα από τα μάτια του καλύτερού μας φίλου, ενός σκύλου, που του αξίζουν όλα τα Όσκαρ του κόσμου.

που αποτελεί horror έκπληξη της χρονιάς και δίνει απαντήσεις στους εφιάλτες μας μέσα από τα μάτια του καλύτερού μας φίλου, ενός σκύλου, που του αξίζουν όλα τα Όσκαρ του κόσμου. Το πολυσυζητημένο Harvest της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη που ξεχώρισε στα φεστιβάλ της Βενετίας, του Τορόντο, του Λονδίνου και της Θεσσαλονίκης και αποτελεί το πιο φιλόδοξο βήμα της διεθνούς ελληνίδας δημιουργού

