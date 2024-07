Alba Graduate Business School – Deree Commencement 2024: H δεύτερη κοινή τελετή αποφοίτησης

Σε μία ιδιαίτερη τελετή Αποφοίτησης γιόρτασαν τα επιτεύγματά τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν φέτος τις σπουδές τους στο Alba Graduate Business School και στο Deree School of Graduate and Professional Education – The American College of Greece, την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου (Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή).