“Alpha Females For VentureGarden”: Νέα δράση από το VentureGarden για την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Με την υποστήριξη της Alpha Bank

Το VentureGarden ανακοινώνει με ενθουσιασμό την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας του δωρεάν δράσης, “Alpha Females For VentureGarden” που πραγματοποιήθηκε, με την υποστήριξη της Alpha Bank, από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece στην Αθήνα και από το ACT (American College of Thessaloniki) στη Θεσσαλονίκη. Η πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών επιχειρηματιών που έχουν αποφοιτήσει από το VentureGarden. Οι συμμετέχουσες ενίσχυσαν τις επιχειρηματικές δεξιότητες και γνώσεις τους και δημιούργησαν μία δυνατή κοινότητα αλληλοϋποστήριξης και ενδυνάμωσης.

Οι ωφελούμενες παρακολούθησαν πέντε ολοκληρωμένα και εντατικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, τα οποία ξεκίνησαν στις 22 Μαΐου 2024 και ολοκληρώθηκαν στις 19 Ιουνίου 2024 στην Αθήνα και στις 5 Ιουνίου 2024 στη Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας μέρος σε δυναμικές συζητήσεις που τις βοήθησαν να αποκτήσουν ανεκτίμητες γνώσεις και πρακτικές για να τροφοδοτήσουν τις επιχειρηματικές τους προσπάθειες.

Στόχος του VentureGarden με το “Alpha Females For VentureGarden” ήταν να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον, όπου οι γυναίκες επιχειρηματίες VentureGardeners μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και να αναπτύξουν ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις τους, αλλά και την επιχειρηματική κοινότητα του VentureGarden.

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να συνδεθούν με επιχειρηματίες, μέντορες και εμπειρογνώμονες του κλάδου και να ενισχύσουν την αίσθηση της αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας στην κοινότητα. Απέκτησαν ανεκτίμητη εμπειρία και τεχνογνωσία, εξελίσσοντας το επιχειρηματικό τους πνεύμα και τελειοποιώντας τις στρατηγικές τους.

Η συμμετέχουσα Νταϊάνα Βουγέση, VentureGardener του 19ου VentureGarden Αθήνα και δημιουργός της επιχείρησης «CRUDO» σημείωσε: «Το “Alpha Females For VentureGarden” ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για τις γυναίκες VentureGardeners να συναντηθούν και να αναπτυχθούν μαζί!».

Η συμμετέχουσα Βίλυ Αργυρούδη, VentureGardener του 19ου VentureGarden Θεσσαλονίκη και δημιουργός της επιχείρησης «Ο Γραμματέας σου» δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μόλις δημιούργησα την επιχείρησή μου, το “Alpha Females For VentureGarden” αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμο. Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλες οι πληροφορίες που λάβαμε ήταν επίκαιρες και άμεσα εφαρμόσιμες».

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το VentureGarden εδώ.