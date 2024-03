Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου σχετικά με τη δημόσια προσφορά των μετόχων της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.»

Σημαντική Γνωστοποίηση – Αποποίηση Ευθύνης

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος») και η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (η «Πειραιώς Holdings») ανακοινώνουν ότι, από την 03.03.2024 θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα το εγκριθέν κατά την 03.03.2024 συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της ΕΚ (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), που αφορά αποκλειστικά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά από τον Πωλητή Μέτοχο έως 41.262.118 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( «Χ.Α.»), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,93 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings, δυνάμει της από 02.03.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, το οποίο, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών. Δεν υπάρχει εγγύηση ανάληψης για τις Προσφερόμενες Μετοχές. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν υπόκειται σε σύμβαση αναδοχής ή/και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Πειραιώς Holdings, τις Προσφερόμενες Μετοχές, τον Πωλητή Μέτοχο και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, για τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών) και τους όρους και προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ιδιαίτερα στην ενότητα 19 υπό τον τίτλο «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING».

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς:

Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να αλλάξει, οπότε η Πειραιώς Holdings και ο Πωλητής Μέτοχος θα ενημερώσουν δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με δημόσια ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευτεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Πωλητή Μετόχου και στην

ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 3 Μαρτίου 2024

στις παρακάτω ιστοσελίδες:

του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus),

της Πειραιώς Holdings (https://www.piraeusholdings.gr/publicoffering),

του Πωλητή Μετόχου (https://hfsf.gr/pfh-secondary-fully-marketed-offering/),

του Συμβούλου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/pfh), και

των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/pfh, https://www.piraeusholdings.gr/publicoffering).

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων.

Επίσης, εφόσον ζητηθεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία (i) της Πειραιώς Holdings, Αμερικής 4, Αθήνα 10564, Ελλάδα, (ii) του Πωλητή Μετόχου, 3ος όροφος, Λεωφ. Ε. Βενιζέλου 10, 10671, Αθήνα, Ελλάδα, (iii) της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ενεργεί ως Σύμβουλος Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος (οδός Παλαιολόγου 7, 152 32, Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα), και (iv) της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., η οποία ενεργεί ως

Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (οδός Αμερικής 4, 105 64, Αθήνα, Ελλάδα).