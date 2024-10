Athens Inclusive Education Project Workshop: Για μία εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Η προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του Athens Inclusive Education Project Workshop, που διενεργήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Aμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή.

Το διήμερο σεμινάριο διοργανώθηκε από το τμήμα ακαδημαϊκών υποθέσεων του Deree – The American College of Greece, το Πανεπιστήμιο George Mason και το ACS Athens, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Το Athens Inclusive Education Project Workshop αποτέλεσε ορόσημο για την προσπάθεια των ιδρυμάτων που συμμετείχαν να αναμορφώσουν από κοινού το εκπαιδευτικό τοπίο στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη δέσμευσή τους να προωθήσουν καινοτόμες μαθησιακές πρακτικές. Αξίζει να αναφερθεί πως το σεμινάριο αυτό αποτέλεσε το επιστέγασμα μίας σειράς εκπαιδεύσεων και ερευνών που ξεκίνησαν το 2023 και προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των εκδηλώσεων που είχαν ήδη ολοκληρωθεί, φωτίζοντας την ανάγκη για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή συμπεριληπτικών πρακτικών.

Η πρώτη ημέρα της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένη στην πρόοδο που σημειώνεται στην προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, ενώ η δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε σε πρακτικές που είχαν ως στόχο να προσφέρουν συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία προς τους εκπαιδευτικούς για την προώθηση ενός συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ενισχύουν το κοινό όραμα για ένα πιο δίκαιο εκπαιδευτικό σύστημα που αναγνωρίζει και δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητες, τα ταλέντα και τις γνώσεις του στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δρ. David G. Horner, άνοιξε την εκδήλωση τονίζοντας τη δύναμη της συνεργασίας στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που καλλιεργεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Επίσης, σημείωσε πως το συγκεκριμένο project έχει ως στόχο να δημιουργήσει μία υποστηρικτική κοινότητα όπου η μάθηση είναι μία κοινή εμπειρία.

Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Γιώργος Τζ. Τσούνης, τόνισε τη σημασία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης προς όλους, καθώς, όπως ανέφερε, η εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας.

Ο Πάνος Βλαχόπουλος, Vice President of Academic Affairs στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, συμπλήρωσε λέγοντας πως 7 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Μάλιστα, τόνισε πως με τον μετασχηματισμό του μαθησιακού περιβάλλοντος και την εφαρμογή καινοτόμων πλάνων μαθημάτων, δημιουργούνται ουσιαστικές ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, ενώ έδωσε έμφαση και στη σημασία της συνεργασίας, μοιραζόμενος με το κοινό εμπειρίες από τη δουλειά του με εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς.

Η Δρ. Πέγκυ Πελώνη, Πρόεδρος του ACS Athens (American Community Schools), αναφέρθηκε στην ανάγκη για ανάπτυξη και ανθεκτικότητα στην εκπαίδευση, και παραλλήλισε τις δυνατότητες του κάθε μαθητή με τη διαδικασία άνθισης ενός φυτού. Όπως ένα φυτό αναζητά το φως, έτσι και οι μαθητές επιδιώκουν με φυσικό τρόπο την ανάπτυξή τους, ανέφερε συγκεκριμένα.

Από τη μεριά της, η Ελευθερία Μπερνιδάκη-Άλντους, Α΄ Αντιπρόεδρος στην Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, απόφοιτος του Pierce ’70 και άτομο με αναπηρία όρασης, τόνισε τον ρόλο της πρώιμης εκπαίδευσης για την προαγωγή της κατανόησης, της αποδοχής και της συνύπαρξης με άτομα με αναπηρία.

Από το Πανεπιστήμιο George Mason, η Δρ. Joan Kang Shin αναφέρθηκε στη σημασία του να γίνει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές, προτρέποντας τους εκπαιδευτικούς να συνδεθούν βαθιά με τις μοναδικές εμπειρίες των μαθητών τους. Επιπρόσθετα, η Δρ. Anna (Anya) S. Evmenova, υπερασπίστηκε τις αρχές της Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση (Universal Design for Learning – UDL), δίνοντας έμφαση στην αξία της ευελιξίας και της επιλογής στην εκπαίδευση, ενώ, τέλος, ο Δρ. Jered Borup, ενθάρρυνε τη χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία ελκυστικών και διαδραστικών εμπειριών μάθησης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα πάνελ συζήτησης που παρείχε πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του πάνελ, η Kristin Roberts, Διευθύντρια Δημοσίων Υποθέσεων της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα τόνισε τη θετική δυναμική της εκπαιδευτικής κοινότητας, επισημαίνοντας τη δέσμευση των αξιόλογων εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών τους. Τέλος, ο Ιωάννης Καλαϊτζίδης, Associate Professor of Cognition and Education στο Deree – The American College of Greece, ανέφερε πως χρειάζεται ευέλικτη σκέψη και αλλαγή στάσης, ενώ επεσήμανε ότι τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν στην προσπάθεια δημιουργίας ενός μέλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.

Κατά τη δεύτερη μέρα του σεμιναρίου, διερευνήθηκαν τα αποτελέσματα του έργου και προσφέρθηκαν εκπαιδευτικές ασκήσεις. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο εστίασε στην αναγκαιότητα για καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς. Η εκδήλωση έφερε σε επαφή εκπαιδευτικούς από την κοινότητα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και του ACS Athens, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα συνεργασίας όπου όσοι και όσες συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες.

Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες πήραν μέρος σε δυναμικές συζητήσεις με επικεφαλής διακεκριμένους εκπαιδευτικούς από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, όπως οι Γεράσιμος Χατζηδαμιανός, Γιάννης Μυγδάνης, Κατίγκω Γιαννούλη, Τζέικ Δελατόλας-Σαβέρης, Λούσι Χάντσον-Χριστίδη και Αντιγόνη Γεωργαρά. Μαζί τους ήταν και οι Βένυ Γάκη, Περσεφόνη Γεωργίου, Ανδρονίκη Μανώλη, Michela Martines και Αριστοτέλης Θυμιανός από το ACS Athens, οι οποίοι μοιράστηκαν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις αρχές της συμπερίληψης.

Τέλος, το διήμερο workshop έθεσε τις βάσεις για συνεχή συνεργασία, προκειμένου να υπάρξει πρόοδος στην επιδίωξη για ένα εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Χάρης Δασκαλοθανάσης, Executive Director of Outreach στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.