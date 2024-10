Burger Fest Vol.10: Ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη γιορτή των burgers

Πάνω από 40.000 επισκέπτες του Burger Fest x efood | Vol. 10 πέρασαν το κατώφλι του Αμαξοστασίου, στα δύο αξέχαστα τριήμερα που σφράγισαν για ακόμη μια χρονιά την επιτυχία μιας παράδοσης που έχει γίνει λατρεία!

Το 10 το καλό κλείνει αυλαία για φέτος, αφήνοντας μια επίγευση από τα πιο πεντανόστιμα burgers, τον πιο χαρούμενο μουσικό ρυθμό και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλους, όσοι βρέθηκαν στο Αμαξοστάσιο για να γιορτάσουν την 10η διοργάνωση, που ήταν παραγωγή της Bright και είναι πάντα αφιερωμένη, στο πιο αγαπημένο street food, το burger!

Το efood βρέθηκε στο πλευρό του Burger Fest, στο πιο επετειακό Φεστιβάλ, επενδύοντας στον απόλυτο γευστικό θεσμό της πόλης, που ανέδειξε το burger, ως ιδανικό λόγο για δημιουργικές γαστρονομικές στιγμές, αλλά και πρωτόγνωρη διασκέδαση!

Όλοι οι επισκέπτες του Burger Fest x efood | Vol. 10 έγιναν ‘ένα’ στο απόλυτο “δεκάρι” της πόλης, μέσα σε ένα σκηνικό γεμάτο burgers, διασκεδαστικές δράσεις και ένα μουσικό line-up που θα τους μείνει αξέχαστο!

Από τις 20 έως τις 22 και από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες burgers προσφέρθηκαν στους επισκέπτες, σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι απόλαυσης, όπου η Kaiser αποτέλεσε χρυσή επιλογή και συνόδεψε τέλεια τα γεμάτα γεύση street food γεύματα που εξασφάλισαν τα πιο αφοσιωμένα burger houses!

Caprus, Comet Street Gourmet, F*smashing, Hanky Panky, Hurry Up Street Food, Junction in the Yard, Ortsag, PAX Burgers, RnD Burgers, Sam Burgers, SuperThai, Tarantino Burgers, The Smashers Burgers, Tsiken the Van, Urban Burger Co. δημιούργησαν αξέχαστα street-style burgers και χάρισαν πρωτόγνωρες εμπειρίες γεύσης, ενώ αποκλειστικά για τους επισκέπτες του Burger Fest x efood | Vol. 10 δημιουργήθηκαν ξεχωριστά επετειακά signature burgers, εμπνευσμένα μόνο από το δέκα το καλό, που ήρθε μόνο για μία φορά!

Μάλιστα, όσοι είχαν την τύχη να δοκιμάσουν τα αξέχαστα burgers του Φεστιβάλ, είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν το αγαπημένο τους επετειακό burger, και να αναδείξουν ως νικητή το ΠΑΞΜΑΝ από το PAX Burgers!

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο εορταστικών τριημέρων του φεστιβάλ, για τον καφέ και τα cocktails των επισκεπτών φρόντισε το LOT51, ενώ για τα γλυκά μικρών και μεγάλων ανέλαβαν τα Καμινάδα και Peggy Sue.

Κι ενώ ο ρυθμός των burgers ήταν ασταμάτητος, εκρηκτικά DJ Sets και συναυλίες από τους ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΕΣ, MIKRO, ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΕΤΑ, PAN PAN & YEARS OF YOUTH, YUCATAN δημιούργησαν ένα εορταστικό σκηνικό που κάλεσε κάθε επισκέπτη να επιδοθεί σε έναν ατέλειωτο μουσικό ρυθμό, χωρίς πρoηγούμενο!

Και επειδή το ψήσιμο για τα burgers είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας τους, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με την Weber, οι καταξιωμένοι Grill Masters μύησαν τους επισκέπτες στην τέχνη του ψησίματος του πιο ζουμερού burger.

Παράλληλα, στα Food Games, πρωτοεμφανιζόμενο παιχνίδι που έκανε την διαφορά ήταν η Μονομαχία Burger, ένα παιχνίδι για παρέες που θέλουν να πάρουν τον τίτλο του ‘απόλυτου 10’ του grill, το οποίο κέρδισε ξεκάθαρα τις εντυπώσεις!

Η παραγωγή του Burger Fest για 10η φορά κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό της και να θέσει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη για πολλά ακόμα γαστρονομικά και όχι μόνο events που χαράζουν την δική τους πορεία στην ψυχαγωγία!

Το δέκα το καλό ήταν μόνο ένα και έφτασε στο τέλος του. Σας περιμένουμε στα επόμενα, γι’ αυτό… stay tuned!