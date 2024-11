CEO Clubs Greece Forum: Χαράζοντας το δρόμο προς την επίτευξη ηγεσίας σε κλίμακα

Εστιάζοντας και πάλι σε μία πρωτοποριακή θεματική, στην ανάλυση της ηγεσίας σε κλίμακα στην Ελλάδα και όχι μόνο, πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου στον κατάμεστο, ιστορικό χώρο του Ωδείου Αθηνών το δεύτερο ετήσιο Forum του CEO Clubs Greece για το 2024, με τίτλο «Leadership on the Scale: Who can you help people become?».