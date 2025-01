Cinedoc :«Ανοίγει» τη νέα κινηματογραφική χρονιά με αφιέρωμα σε βραβευμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, παρουσία συντελεστών!

Το Cinedoc εγκαινιάζει το 2025 μια νέα θεματική στο πρόγραμμά του και παρουσιάζει για πρώτη φορά μια ανθολογία βραβευμένων ελληνικών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Οι ταινίες θα προβληθούν παρουσία συντελεστών την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο στις 20.00 και σε επαναληπτική προβολή την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 16.00 στον κινηματογράφο Δαναό.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, θα προβληθούν τα ντοκιμαντέρ ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ του Νεριτάν Ζιντζιρία, ΤΙΤΙ: ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ της Νατάσσας Μπλάτσιου, THE MAN ON THE LEFT της Μαρίας Τσάγκαρη και MOTHERS OF DAUGHTERS των Έλκε Λέρενκραους και Γιούλας Μπούνταλη. Τέσσερις ταινίες μικρού μήκους που σημείωσαν σημαντική φεστιβαλική πορεία και υπογραμμίζουν με εντελώς ξεχωριστό αφηγηματικό ύφος η καθεμία την πεμπτουσία του σινεμά: τη διασφάλιση της μνήμης μέσα από εικόνες. Ιστορίες για την αναζήτηση της δικαιοσύνης, την ανθρωπιστική δράση, το παρελθόν και τον ευαγγελισμό της 7ης Τέχνης.

Στις 16/1 τη συζήτηση μετά την προβολή θα συντονίσει ο Πάνος Γκένας, Υπεύθυνος Προγράμματος του Διαγωνιστικού Τμήματος Ελληνικών Μικρών Ιστοριών του ΔΦΚΑ Νύχτες Πρεμιέρας και αρχισυντάκτης του cinemagazine.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

• Αθήνα – Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31, Αθήνα)

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στις 20.00 Παρουσία συντελεστών. Συντονίζει ο Πάνος Γκένας, Υπεύθυνος Προγράμματος του Διαγωνιστικού Τμήματος Ελληνικών Μικρών Ιστοριών του ΔΦΚΑ Νύχτες Πρεμιέρας και αρχισυντάκτης του cinemagazine.gr.

• ΑΘΗΝΑ – Κινηματογράφος Δαναός (Κηφισίας 109, Αμπελόκηποι)

Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 16.00 Παρουσία συντελεστών. Συντονίζει η Αύρα Γεωργίου από την ομάδα προγράμματος του Cinedoc.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του αφιερώματος:

1) ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ – Νεριτάν Ζιντζιρία (2023)

Trailer: https://youtu.be/S46_bVM3zHs

Σε ένα από τα πιο απομονωμένα μέρη του κόσμου, ένας κινηματογραφιστής βρίσκει το σωζόμενο φωτογραφικό υλικό ενός Αγιορείτη Μοναχού – που πριν πεθάνει, το 1932, κατασκευάζει τη δική του φωτογραφική κάμερα.

Συμμετοχές σε Φεστιβάλ: Βραβείο Ίρις μικρού μήκους ντοκιμαντέρ – Ελληνική Ακαδημίας Κινηματογράφου (2024), Παγκόσμια Πρεμιέρα – 52ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Rotterdam, Αμερικανική Πρεμιέρα – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Slamdance (Grand Prix Winner), Grand Prix Καλύτερης Μικρού Μήκους (Διεθνές Φεστιβάλ Tabor), Βραβείο Small Iron Camera 300 (Διεθνές Φεστιβάλ Manaki Brothers), Βραβείο Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας (Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας), Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ (Φεστιβάλ Δράμας)

2) THE MAN ON THE LEFT – Μαρία Τσάγκαρη (2022)

Trailer: https://youtu.be/23xIyUZSWmo

Με αφετηρία μια φωτογραφία, η εικαστικός Μαρία Τσάγκαρη συνθέτει ένα κολλάζ για τη ζωή και τη μουσική πορεία του προπάππου της, ρεμπέτη και βιολιστή Νίκου Συρίγου του Σαντορινιού.

Συμμετοχές σε Φεστιβάλ: Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, ΚΙΝΟ Athens, Διεθνές Ανεξάρτητο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

3) MOTHERS OF DAUGHTERS – Έλκε Λέρενκραους, Γιούλα Μπούνταλη (2023)

Trailer: https://youtu.be/fm3M4XKtaFQ

Μια μητέρα χάνει την κόρη της από γυναικοκτονία. Αντί για οργή απέναντι στον κόσμο, μιλά δημόσια και αγωνίζεται να ανταλλάξει την πατριαρχία με την αγάπη, για χάρη της κοινωνίας μας.

Συμμετοχές σε Φεστιβάλ: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2023 (Διαγωνιστικό Film Forward), Υποψήφια για το Βραβείο Ίρις καλύτερου ντοκιμαντέρ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2024

4) ΤΙΤΙ: ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ – Νατάσσα Μπλάτσιου (2023)

Trailer: https://youtu.be/NGWXlIfEaHQ

Όταν η Μαδαγασκάρη πλήττεται από έναν ακόμα τροπικό κυκλώνα, η Titi, μία Νιγήρια νοσηλεύτρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ταξιδεύει σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας όπου μάχεται εναντίον μίας από τις καταστροφικότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης: τον παιδικό υποσιτισμό.

Η παραγωγή της ταινίας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.