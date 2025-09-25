COSMOTE TELEKOM: το «ταχύτερο δίκτυο κινητής» στην Ελλάδα, με κορυφαία ποιότητα «Best in Test»

Η COSMOTE TELEKOM επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την υπεροχή του δικτύου της, καταγράφοντας σημαντικές διακρίσεις για την ταχύτητα και ποιότητα των υπηρεσιών κινητής

9η συνεχόμενη χρονιά το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ookla

11η συνεχόμενη χρονιά «Best in Test» για mobile internet & φωνή, σύμφωνα με την umlaut

Πάνω από 435 Petabytes η συνολική κίνηση data του καλοκαιριού – Διπλάσια η χρήση 5G

Σύμφωνα με το Speedtest™ της Ookla®, το δίκτυο COSMOTE TELEKOM αναδείχθηκε «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» (Greece’s Fastest Mobile Network 2025) για 9η συνεχόμενη χρονιά. Επιπλέον, για τις υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής έλαβε την πιστοποίηση «Best in Test» από την umlaut, για 11η συνεχή χρονιά, μία επίδοση που μόλις δύο δίκτυα παγκοσμίως έχουν καταφέρει έως σήμερα.

«Οι συνεχείς διακρίσεις του δικτύου μας επιβεβαιώνουν την κορυφαία ποιότητά του. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας και επικοινωνίας, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ένα μεγάλο μπράβο στους τεχνικούς μας που φροντίζουν για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και συμβάλλουν καθοριστικά στο όραμά μας, να οδηγήσουμε την Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη», δήλωσε ο Γιώργος Τσώνης, Chief Technology Officer Ομίλου ΟΤΕ.

Το ταχύτερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ookla, το δίκτυο COSMOTE TELEKOM διατήρησε για 9η διαδοχική χρονιά την ισχυρή θέση του σε σχέση με τον ανταγωνισμό, πετυχαίνοντας σκορ ταχύτητας (Speed ScoreTM) 71.26, (2ος: 63.65 και 3ος: 59.76), με τους συνδρομητές κινητής COSMOTE TELEKOM να απολαμβάνουν, κατά μέσο όρο, 80% μεγαλύτερες ταχύτητες download. Τα στοιχεία της Ookla προέκυψαν από περίπου 1,3 εκατ. μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες, από τους ίδιους τους χρήστες κινητών δικτύων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, μέσω της εφαρμογής Speedtest®. Περισσότερες πληροφορίες στο www.speedtest.net/awards.

Κορυφαία ποιότητα στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων

Την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα πέτυχε το δίκτυο κινητής COSMOTE TELEKOM συνολικά, αλλά και στις επιμέρους αξιολογήσεις των υπηρεσιών mobile internet και φωνής, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων umlaut, λαμβάνοντας για 11η συνεχή χρονιά την πιστοποίηση «Best in Test».

Η πιστοποίηση «Best in Test» είναι αποτέλεσμα σειράς ανεξάρτητων συγκριτικών μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από την umlaut την περίοδο 7 έως 26 Μαΐου 2025 σε περισσότερες από 30 μεγάλες και μικρές πόλεις και βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, καθώς και στοιχείων crowdsourcing που συλλέχθηκαν από τον Δεκέμβριο 2024 μέχρι τον Μάιο 2025. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε όλες τις δημοφιλείς υπηρεσίες mobile data και φωνής και καταγράφηκε η τελική εμπειρία των πελατών ως προς την αξιοπιστία, την ποιότητα φωνής, τον χρόνο αποκατάστασης κλήσης, τη συνδεσιμότητα broadband 4G/5G, την ταχύτητα upload/download, την ταχύτητα πλοήγησης στο internet, την απρόσκοπτη παρακολούθηση HD/UHD videos και την ταχύτητα απόκρισης σε OTT Voice apps και gaming. Το πιστοποιητικό «Best in Test» για το δίκτυο κινητής COSMOTE TELEKOM, καθώς και περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

Ιστορικά υψηλή κίνηση δεδομένων αυτό το καλοκαίρι

Χάρη στην υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία του, το δίκτυο COSMOTE TELEKOM έφερε εις πέρας την ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση του καλοκαιριού. Την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Αυγούστου 2025, η κίνηση ανήλθε σε 435 Petabytes, σημειώνοντας άνοδο 25% σε σχέση με το 2024. Η κίνηση data μέσω 5G διπλασιάστηκε σε σχέση με πέρυσι.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη κίνηση ήταν τα νησιά των Κυκλάδων (Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Σύρος, Πάρος, Νάξος, Αντίπαρος) και η Χαλκιδική (Κασσάνδρεια, Δυτική Σιθωνία). Στις περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση στη χρήση 5G ξεχώρισαν: ο νομός Ηρακλείου, ο νομός Ηλείας, τα Καλάβρυτα και το Πήλιο (>200%).

Τέλος, καταγράφηκε αύξηση 18% στον αριθμό των ξένων επισκεπτών (roamers) που χρησιμοποίησαν το δίκτυο COSMOTE TELEKOM σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2024.