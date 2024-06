COSMOTE TV: Διεθνής αναγνώριση με 19 βραβεία στα 45α Telly Awards

2 Gold, 8 Silver και 9 Bronze διακρίσεις, ανάμεσα στα μεγαλύτερα Media brands παγκοσμίως

Δεκαεννιά βραβεία απέσπασε η COSMOTE TV στην 45η απονομή των Telly Awards, για την πρωτότυπη προώθηση του περιεχομένου της, τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και τη δημιουργική εικαστική προσέγγιση σε εκπομπές και pop-up κανάλια. Στον μακροβιότερο διαγωνισμό τηλεόρασης και video παγκοσμίως, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη, η COSMOTE TV διακρίθηκε ανάμεσα σε παγκοσμίου φήμης δίκτυα και τηλεοπτικές πλατφόρμες, όπως Netflix, Paramount Pictures, PlayStation Studios, National Geographic, NBC, MTV Entertainment Studios, λαμβάνοντας 2 Gold, 8 Silver και 9 Bronze βραβεία σε 9 διαφορετικές κατηγορίες.

Διακρίσεις για μοντάζ, motion graphics, animation, μουσική και sound design

Στις κατηγορίες Craft – Sound & Sound Design και Craft – Use of Music, για τη χρήση του ήχου και της μουσικής στο promo του pop-up καναλιού COSMOTE CINEMA OSCARS, η COSMOTE TV κέρδισε 2 Gold βραβεία. Για το ίδιο promo trailer, η COSMOTE TV απέσπασε και 2 Silver βραβεία στις κατηγορίες Craft-Editing και General-Entertainment.

Η COSMOTE TV απέσπασε 6 επιπλέον Silver βραβεία σε κατηγορίες που αφορούν στη χρήση μουσικής και γραφικών, αλλά και στην ευρύτερη προώθηση της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού (Craft – Sound & Sound Design, Craft – Motion Graphics & Design, General – Sports, Campaign – Promotional, Craft – Use of Music και Craft – Fully Animated Piece).

Συνολικά 9 Bronze βραβεία απέσπασε σε κατηγορίες σχετικά με το μοντάζ, τα γραφικά, τον ήχο αλλά και την κοινωνική ευθύνη. Ειδικότερα, 3 διαφορετικά projects της COSMOTE TV διακρίθηκαν στην κατηγορία Craft – Editing, 2 στην κατηγορία General – Social Responsibility, ενώ από 1 Bronze βραβείο έλαβε στις κατηγορίες Craft – Fully Animated Piece, Craft – Motion Graphics & Design, Craft – Sound & Sound Design και General – Sports.