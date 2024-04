Η Δ. Μασούτης συμμετείχε ενεργά στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, μέσω της παρουσίας του κ. Θεόδωρου Γεροστεργιούδη, Γενικού Διευθυντή

Αναφορικά με τα θεματικά panels “The Future of Consumer Landscape: The Way Forward” και “Responsible Leadership: The importance of corporate governance in sustainable development and investment opportunities”.

Όπως ανέφερε ο κος Γεροστεργιούδης στις τοποθετήσεις του στα panels, αλλά και σε συνεντεύξεις που παρέθεσε στο πλαίσιο του DEF IX 2024, το λιανεμπόριο «πιάνει» τον σφυγμό της κοινωνίας και του καταναλωτή, ο οποίος τους τελευταίους 18 μήνες βρέθηκε αντιμέτωπος με μαζικές πληθωριστικές πιέσεις με τις τιμές να ανεβαίνουν και το εισόδημά του να συμπιέζεται. To γεγονός αυτό οδήγησε σε αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, με τον καταναλωτή σταθερά να αναζητά και να συνεχίσει να αναζητά τις μειωμένες τιμές. Είναι λοιπόν πια θέμα στρατηγικής και επιλογής της κάθε εταιρείας το πως θα χειριστεί το θέμα των τιμών. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε χαρακτηριστικά πως «στην Δ. Μασούτης επιλέγουμε να μετακυλήσουμε μέρος της κερδοφορίας μας, στηρίζοντας έμπρακτα τους καταναλωτές».

Αναφορικά με το e-commerce, ο κος Γεροστεργιούδης ανέφερε πως το e-shop Μασούτης εξυπηρετεί 45 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Ο καταναλωτής ζητά υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, εύκολη περιήγηση, ακρίβεια στους χρόνους παράδοσης, καθώς και να λαμβάνει όλα όσα έχει συμπεριλάβει στην παραγγελία του χωρίς να λείπει κάτι από τα προϊόντα που έχει επιλέξει. Αναφορικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στον κλάδο του λιανεμπορίου, ο κος Γεροστεργιούδης σημείωσε πως αποτελεί σημαντικό challenge η διευκόλυνση του καταναλωτή και οι απλές και κατανοητές διαδικασίες, ενώ επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας και στην ασφάλεια τροφίμων.

Για τα κριτήρια ESG και τις πρακτικές βιωσιμότητας, ο κος Γεροστεργιούδης υπογράμμισε πως η Δ. Μασούτης έχει κατανοήσει από την αρχή της λειτουργίας της τον κοινωνικό της ρόλο, έχοντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο, είτε είναι εργαζόμενος, είτε καταναλωτής και το κέρδος είναι το αποτέλεσμα και όχι αυτοσκοπός. Ο κος Γεροστεργιούδης κατέστησε σαφές πως η Δ. Μασούτης αγκαλιάζει το Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESG όπου αποτυπώνεται και η αξία της επιχείρησης, τονίζοντας πως η εταιρεία επέλεξε τα βιώσιμα κέρδη προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές, σεβόμενη τη βιομηχανία, αλλά παράλληλα και τον Έλληνα καταναλωτή. Αναφορικά με τη βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη, σύμφωνα με τον κο Γεροστεργιούδη, σημασία έχει το μηδενικό αποτύπωμα στον πλανήτη αλλά και η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων. Συγκεκριμένα, η Δ. Μασούτης δουλεύει πολύ στενά με τους προμηθευτές της και θέτει κριτήρια ESG αναφορικά με την πρώτη ύλη, τη συσκευασία και την εφοδιαστική αλυσίδα έως το προϊόν να φθάσει στο ράφι, ενώ ακόμη και η ενέργεια που καταναλώνεται στα ψυγεία των καταστημάτων Μασούτης προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ όμορφο ταξίδι προς στη βιωσιμότητα.

Τέλος, ο κος Γεροστεργιούδης δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον, καθώς το μεγάλο κύμα των πληθωριστικών πιέσεων έχει αρχίσει να φθάνει στο τέλος του και πως η συνεργασία μεταξύ λιανεμπόρων-τραπεζών-προμηθευτών θα βοηθήσει προς τη βελτίωση της σημερινής εικόνας του λιανεμπορίου.