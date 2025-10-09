Deree Fall Intensive: Νέα ακαδημαϊκή περίοδος για άμεσο ξεκίνημα σπουδών

Όσες και όσοι δεν πρόλαβαν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους τον Σεπτέμβριο, έχουν τώρα μια μοναδική ευκαιρία: να αρχίσουν τον Οκτώβριο, παρακολουθώντας το Fall Intensive του Deree – The American College of Greece

Ξεκινά στις 20 Οκτωβρίου 2025 η εντατική ακαδημαϊκή περίοδος Fall Intensive του Deree – The American College of Greece, η οποία απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες που είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το ακαδημαϊκό τους ταξίδι άμεσα. Με καθημερινά μαθήματα, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους νέους σπουδαστές να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο, ολοκληρώνοντας εγκαίρως την ύλη του πρώτου εξαμήνου και να ενταχθούν ομαλά στο εαρινό εξάμηνο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν μέχρι το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι συμμετέχοντες στο Deree Fall Intensive μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 32 καινοτόμα προγράμματα σπουδών (majors) και 64 υποειδικότητες (minors), μέσα από τις τέσσερις αναγνωρισμένες Σχολές του Deree:

τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομικών,

τη Σχολή Ψυχολογίας και Ανθρώπινης Ανάπτυξης,

τη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας,

και τη Σχολή Καλών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Frances Rich.

Κάθε πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, εξοπλίζοντας τους αποφοίτους με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να διακριθούν επαγγελματικά και να εξελιχθούν σε ηγέτες του αύριο.

Στο Deree, ο κόσμος γίνεται η τάξη σου. Με μια πολυπολιτισμική κοινότητα 4.500 φοιτητών από περισσότερες από 86 χώρες, οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μια πραγματικά διεθνή εμπειρία μάθησης. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα, προετοιμάζοντας τους αποφοίτους για επιτυχία σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Επιπλέον, χάρη στο εντυπωσιακό πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής ενίσχυσης ύψους €7,9 εκατομμυρίων, οι σπουδαστές και σπουδάστριες έχουν πρόσβαση στη στήριξη που χρειάζονται για να κάνουν τα ακαδημαϊκά τους όνειρα πραγματικότητα.

Ακόμη, πριν από την έναρξη της ταχύρρυθμης ακαδημαϊκής περιόδου, το Deree πραγματοποιεί την Ημέρα Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 16:00, στο Admissions Patio του Κολλεγίου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν το τεστ Horizon της Orientum με δωρεάν συμβουλευτική καθοδήγηση, να συναντηθούν ατομικά με Συμβούλους Εισαγωγών, να συνομιλήσουν με καθηγητές και ακαδημαϊκούς συμβούλους των προγραμμάτων σπουδών, και να ενημερωθούν αναλυτικά για το Fall Intensive και τις δυνατότητες που προσφέρει.

Για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν το ακαδημαϊκό τους ταξίδι σήμερα, το Deree είναι εδώ για να τους προσφέρει τις πιο σύγχρονες επιλογές σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Fall Intensive αλλά και για να επικοινωνήσουν με έναν σύμβουλο εγγραφών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν εδώ.