Διαδικτυακή Ημέρα Καριέρας από την Bluegr Hotels & Resorts

Ο όμιλος της Bluegr Hotels & Resorts στο πλαίσιο της στελέχωσης όλων των τμημάτων για τη Σεζόν 2025, διοργανώνει για μια ακόμη χρονιά, την επιτυχημένη διαδικτυακή Ημέρα Καριέρας για επαγγελματίες στον κλάδο του τουρισμού αλλά και μαθητές τουριστικών σχολών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.

Η Ημέρα Καριέρας, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, στόχο έχει τη γνωριμία με τον όμιλο, τα ξενοδοχεία και τα μέλη της ομάδας, καθώς και τις ευκαιρίες καριέρας και ανάπτυξης που προσφέρονται στα τρία ξενοδοχεία της εταιρείας στην Κρήτη.

Εάν είσαι επαγγελματίας στον κλάδο του τουρισμού ή εάν αναζητάς ένα δυναμικό ξεκίνημα στην καριέρα σου, έχεις πάθος για την Αριστεία και τη Φιλοξενία, ομαδικό πνεύμα και αναζητάς ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, μπορείς να συμπληρώσεις τη φόρμα ενδιαφέροντος ΕΔΩ ή να επικοινωνήσεις με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της bluegr και να στείλεις το βιογραφικό σου ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στα 215 5005 7708 και 215 500 7721 για να προγραμματίσεις μια διαδικτυακή συνέντευξη με το τμήμα προσωπικού.

Η Bluegr έχει ξεκινήσει ήδη να αναζητά νέα ταλέντα και επαγγελματίες για όλα της τα τμήματα των ξενοδοχείων της Κρήτης Minos Beach Art Hotel, Minos Palace Resort και Candia Park Village, για τη σεζόν του 2025, και η Ημέρα Καριέρας έχει ως στόχο τη γνωριμία των υποψηφίων με την εταιρεία, τα ξενοδοχεία και τα μέλη της ομάδας, καθώς και τις ευκαιρίες καριέρας και ανάπτυξης που προσφέρονται.

Η οικογένεια της Bluegr αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς τόσο για την αριστεία στη φιλοξενία όσο και για το εργασιακό περιβάλλον και τη μέριμνα για το προσωπικό της. Με στόχο να παρέχει ένα χαρούμενο, ηθικό και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, ευκαιρίες εξέλιξης σε όλους τους ανθρώπους της ανεξαρτήτως φύλου, καθώς και συνεχή εκπαίδευση και έμπρακτη αναγνώριση και επιβράβευση, η bluegr έχει καθιερώσει καινοτόμα προγράμματα, ενέργειες και θεσμούς επιβράβευσης του προσωπικού της, τα οποία μέσω της φιλοσοφίας τους αντανακλούν πλήρως την κουλτούρα της εταιρείας.

Μια κουλτούρα ειλικρινούς ενδιαφέροντος για το προσωπικό, η οποία έχει οδηγήσει στην βράβευση της εταιρείας επί δύο συνεχόμενα έτη στη δεκάδα με τα 10 καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα (Best Workplaces ™Hellas). Μάλιστα, η εταιρεία ανανεώνει την πιστοποίησή της για τρίτη χρονιά, ενώ πρόσφατα βρέθηκε και στη λίστα με τις 100 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη.

There cannot be blue without u!