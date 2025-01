Διεθνές Συνέδριο για την Τυτώ στις 20 Ιανουαρίου 2025 στην Αθήνα

Σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας περιβαλλοντικής έρευνας, η ΑΜΚΕ «ΤΥΤΩ» διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και Προστασία της Τυτώ (Barn Owl) με τίτλο «International Barn Owl Conference 2025».

Το σημαντικό αυτό γεγονός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 20 Ιανοουαρίου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων και στη Λάρισα από τις 21 έως τις 23 Ιανουαρίου 2025 στο Joist Πάρκο Καινοτομίας. Διοργανωτής και υπεύθυνος φιλοξενίας είναι η ΑΜΚΕ ΤΥΤΩ. Πρόκειται για μία διεθνή συνάντηση-ορόσημο στην παγκόσμια προσπάθεια για την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών που στηρίζονται στη σοφία της φύσης και όχι μόνο στα χημικά, την προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και την προστασία αυτού του εμβληματικού είδους.

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου το συνέδριο στο Σεράφειο θα είναι ανοιχτό προς το κοινό. Θα είναι ιδαίτερη χαρά και τιμή για την ΑΜΚΕ ΤΥΤΩ να φιλοξενήσει πολίτες, επαγγελματίες, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και δημοσιογράφους προκειμένου να μοιραστούν οι σύνεδροι μαζί τους το κοινό τους όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον.

Το συνέδριο αποτελεί μια παγκόσμια συνάντηση επιστημόνων και ειδικών από 12 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ, Ελβετία, Γερμανία, Μαρόκο, Ιορδανία, Ζιμπάμπουε, Γεωργία, Ουκρανία, Παλαιστίνη), με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας και την προώθηση της προστασίας του είδους σε διεθνές επίπεδο.

Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών περιλαμβάνονται:

Ο καθηγητής Alexandre Roulin από το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, παγκοσμίως αναγνωρισμένος ειδικός στην οικολογία της Τυτώ.

Ο ομότιμος καθηγητής Yossi Leshem από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, πρωτοπόρος του Ισραηλινού Εθνικού Έργου για την Τυτώ.

Ο καθηγητής Matt Johnson από το Πανεπιστήμιο Humboldt της Καλιφόρνια, ειδικός στην καταπολέμηση τρωκτικών στις αμπελουργικές περιοχές.

Ο Δρ. Yoav Motro από το Υπουργείο Γεωργίας του Ισραήλ.

Ο καθηγητής Orr Spiegel, ειδικός στην οικολογία κίνησης ζώων.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν αναλυτικές παρουσιάσεις των ειδικών, επισκέψεις στην ύπαιθρο καθώς και παραγωγικός διάλογος με τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στον καίριο ρόλο της Τυτώ στη φυσική καταπολέμηση των τρωκτικών και τη βιώσιμη γεωργία, αναδεικνύοντας τη σημασία της στην ενίσχυση της αειφορίας και της οικολογικής ισορροπίας στις αγροτικές περιοχές. Μέσα από την επιστημονική έρευνα και την ανταλλαγή εμπειριών, το συνέδριο στοχεύει στην ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών για την προστασία του είδους ενώ παράλληλα προάγει την αλληλεπίδραση μεταξύ κυβερνητικών φορέων, οργανισμών και ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο.

Η διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου για την Τυτώ θα ήταν αδύνατη χωρίς τη χορηγική υποστήριξη σημαντικών εταιρειών και οργανισμών από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν με τη δέσμευση και τους πόρους τους για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. Ειδικότερα, ευχαριστούμε θερμά, τον Οργανισμό NABU της Γερμανίας (The Nature And Biodiversity Conservation Union), το Υπουργείο Γεωργίας και Επισιτιστικής Ασφάλειας του Ισραήλ, το Υπουργείο Περιφερειακής Συνεργασίας του Ισραήλ, την Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης (Society for the Protection of Nature), τη ΜΚΟ ‘Ένωση Επιστημών και Ανάπτυξης’ (NGO Sciences and Development) στο Μαρόκο, τη ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) και το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο για την ευγενική χορηγία τους για την υλοποίηση του Συνεδρίου. Ευχαριστούμε, όμως, θερμά και τη Διεθνή Ένωση Ορνιθολόγων (International Ornithologists Union) για τη δωρεά τους προς την ΑΜΚΕ ΤΥΤΩ καθώς κατέστησαν εφικτή τη βέλτιστη λειτουργία του Οργανισμού μας στο δρόμο για την υλοποίηση ενός διεθνούς συνεδρίου το οποίο προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για διάλογο και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης για την Τυτώ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πληροφορίες για το συνέδριο: