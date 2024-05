Δήμος Αθηναίων: Με καντάδες, συναυλίες και πάρτυ συνεχίζεται το «ταξίδι» του This is Athens – City Festival στις γειτονιές της Αθήνας

Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης συμμετέχουν στις 300+ πρωτότυπες εκδηλώσεις από 1η Μαΐου έως 3 Ιουνίου

Για 4η εβδομάδα, το This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων, το μεγαλύτερο ανοιξιάτικο Φεστιβάλ της Αθήνας «ταξιδεύει» στις γειτονιές της με πρωτότυπες εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

Από σήμερα Πέμπτη 22/5 έως και την Κυριακή 26/5, συναυλίες με ξεχωριστά συγκροτήματα, καντάδες και πάρτυ σε διαφορετικά σημεία της πόλης, γαστρονομικές περιηγήσεις, αλλά και δημιουργικές εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, θα προσφέρουν χαρά και διασκέδαση σε όλους τους συμμετέχοντες.

Το 3ο This is Athens – City Festival το οποίο υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) και αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, περιλαμβάνει περισσότερες από 300 εκδηλώσεις.

Αυτή την εβδομάδα, ξεχωρίζουν:

Πέμπτη, 23 Μαΐου

Το ταξίδι της καντάδας, από τα Επτάνησα… στην Αθήνα: στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» – Κέντρο Εθνομουσικολογίας (23/5)

Ένας μουσικός περίπατος με καντάδες, στα στενά της Πλάκας παρέα με εμβληματικές καντάδες. Το μουσικό συγκρότημα των σύγχρονων τροβαδούρων, αδελφών Καραβιώτη θα παρουσιάσει το δρώμενο της καντάδας, ενώ στο τέλος του περιπάτου, το μουσικό συγκρότημα θα καταλήξει στον χώρο του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» – Κέντρο Εθνομουσικολογίας για μια συναυλία με ένα φωνητικό κουαρτέτο. Τους τραγουδιστές θα συνοδεύσει ένα σύνολο μαντολινάτας. – Δωρεάν συμμετοχή.



Πέτρος Κλαμπάνης live: στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου (23/5)

Το This is Athens – City Festival υποδέχεται τις “Rooftop Stories” του Πέτρου Κλαμπάνη στη μαγευτική ταράτσα του Μουσείου Κανελλοπούλου. Κοντραμπάσο, λούπες, κρουστά και φωνή θα συνθέσουν ένα ηχητικό «ταξίδι» που θα συνεπάρει το κοινό. –Απαραίτητη κράτηση.

Η Εβρίτικη Ζυγιά, στα σκαλιά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (23/5)

Για πρώτη φορά το συγκρότημα που βασίζει τον ήχο του στη μεγάλη, σκοτεινή, μεταφυσική μουσική παράδοση της Θράκης, συμμετέχει στο This is Athens – City Fest ival με μία ξεχωριστή συναυλία στα σκαλιά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Το συγκρότημα αποτελείται από πέντε μουσικούς οι οποίοι, από το 2007 που πρωτοεμφανίστηκαν, έχουν καταφέρει να κάνουν μόδα την παραδοσιακή μουσική στην Ελλάδα. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Plissken Festival. – Δωρεάν συμμετοχή.

Παρασκευή, 24 Μαΐου

Πατινάδα με την Αγία Φανφάρα, από την πλατεία Αττικής στον Άγιο Παντελεήμονα (24/5)

Με κοινή αγάπη τη μουσική, η Αγία Φανφάρα, μια πολυμελής ορχήστρα χάλκινων πνευστών και κρουστών οργάνων, θα αναδείξει μέσα από διάθεση πανηγυριού, το ξεχωριστό ρεπερτόριό της που περιλαμβάνει παραδοσιακούς σκοπούς και σύγχρονα τραγούδια από την Ελλάδα, την ευρύτερη Βαλκανική Χερσόνησο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με σήμα κατατεθέν τη ζωντάνια, το χιούμορ και τον ενθουσιασμό, οι εμφανίσεις της Αγίας Φανφάρας χαρακτηρίζονται από πολλά ντεσιμπέλ και τρελό κέφι. H μουσική διαδρομή θα ξεκινήσει από την πλατεία Αττικής και θα καταλήξει στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ ταυτόχρονα θα ξεκινήσει στην πλατεία Αττικής το μεγάλο πάρτυ των Reverb που έχει σκοπό να αναδείξει την αυθεντική εναλλακτική κουλτούρα της Αθήνας μέσα από τις διαφορετικές μορφές τέχνης, την ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα των συντελεστών. Οι πρωτοποριακές εκδηλώσεις των Reverb Music Sessions φωτίζουν την ολοζώντανη street και club σκηνή της πόλης. – Δωρεάν συμμετοχή.

Σάββατο 25 Μαΐου

La Saramuya, στην πλατεία Αμερικής (25/5)

Το Φεστιβάλ φέρνει για πρώτη φορά στην πλατεία Αμερικής τη “La Saramuya” το εντυπωσιακό χειροποίητο, πολύχρωμο ηχοσύστημα -σύμβολο της Λατινοαμερικάνικης διασκέδασης- «φορτωμένο» με ήχους salsa, cumbia, mambo, sa mba, soca, zouk, dembow, dance hall, champeta, soukous και με πολλή διάθεση για ένα μοναδικό, απογευματινό ξεφάντωμα. – Δωρεάν συμμετοχή.

This is Afrobanana x Athens, σ το πάρκο Δημάρχου Δημήτρη Μπέη (25/5)

Μουσική, τέχνη και γαστρονομία με υπογραφή “Made In Cyprus”. Το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει μία μικρή γεύση από το Afrobanana, το διασημότερο κυπριακό φεστιβάλ που προβάλλει την πλούσια κυπριακή κουλτούρα, μέσω μιας μονοήμερης πολιτιστικής δράσης γεμάτης ζωντανές εμφανίσεις από γνωστούς καλλιτέχνες της Κύπρου όπως οι Monsieur Doumani, Julio Κομπολόι, Vanesha, Afrofox. Στ ο φεστιβάλ, το πολυβραβευμένο εστιατόριο “Πατρικόν” θα προσφέρει ευφάνταστα εδέσματα. –Είσοδος δωρεάν.

Κυριακή 26 Μαΐου

12ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ | Τελετή Απονομών και Λήξης, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» (26/5)

Ταινίες που φέρνουν την επιστήμη της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Λαογραφίας, κοντά στην τέχνη του κινηματογράφου. Μέσα από τις ταινίες παρακολουθούμε τα στοιχήματα της επιστημονικής κοινότητας, τις δυσκολίες της ανασκαφής σε αντίξοες συνθήκες και τη χαρά της ανακάλυψης, αλλά και παραδόσεις που σιγά-σιγά χάνονται και αποτυπώνονται μέσα από τον κινηματογραφικό φακό. Συνολικά 61 ταινίες από 22 χώρες προβάλλονται από τις 20 έως τις 25 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως υποβλήθηκαν 1.250 συμμετοχές, από 100 χώρες. – Δωρεάν είσοδος, απαραίτητο το δελτίο εισόδου.

Σχεδία Home Street Party, στο Σχεδία Home (Νικίου & Κολοκοτρώνη, Αθήνα) | 26/5

Συμμετέχοντας στο This Is Athens – City Fest ival, η Σχεδία, το πρώτο περιοδικό δρόμου της πόλης, βγαίνει στον πεζόδρομο του Σχεδία Home και γιορτάζει 11 γεμάτα χρόνια δράσεων για καλό σκοπό. Η παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Best 92.6 και dj Εύη Σιδηροπούλου μαζί με τον Hercules KR, αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν το ιδανικό μουσικό μίγμα, για ένα απόγευμα γεμάτο κέφι, χορό και τις καλύτερες μουσικές επιλογές. – Δωρεάν συμμετοχή.

Full Circle pres. &ME, στον πεζόδρομο της Ερμού, Πλατεία Αγίων Ασωμάτων – 26/5

Με καλεσμένο τον &ME, τον άνθρωπο πίσω από τις μεγαλύτερες χορευτικές επιτυχίες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής μουσικής των τελευταίων ετών, τo Full Circle ετοιμάζει στον πεζόδρομο της Ερμού μια πραγματική γιορτή που θα αφήσει εποχή. Ο &ME με παρουσία στα μεγαλύτερα Φεστιβάλ του κόσμου (Coachella, Burning Man και Aw akenings), είναι ιδρυτικό μέλος της Keinemusik. Ο ταλαντούχος μουσικός παραγωγός και DJ καταφέρνει μέσα από τα ενθουσιώδη του sets να συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη soulful πλευρά της House μουσικής με αυτήν της Techno. – Δωρεάν συμμετοχή.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, μπορείτε να το δείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του This is Athens – City Fest ival: https://cityfestival.thi sisathens.org/