Έλα να γιορτάσουμε τη νέα εμφάνιση της Pepsi 26/4 στο Golden Hall

Η Pepsi σας καλεί στο Golden Hall την Παρασκευή 26/04 19:00-22:00 για να γιορτάσετε μαζί τη νέα της εμφάνιση και να κερδίσετε μοναδικά δώρα.

Ελάτε να παίξουμε, να ακούσουμε μουσική, να πιούμε Pepsi zero παρέα με τον Ηλία Γκότση. Σηματοδοτώντας την 125η επέτειο της μάρκας, η Pepsi γιορτάζει την ανανέωση του εμβληματικού λογότυπου της μετά από 14 χρόνια!

Ο νέος σχεδιασμός παρουσιάζει μια τολμηρή γραμματοσειρά και μια ανανεωμένη χρωματική παλέτα, που εισάγει το μπλε electric και το μαύρο για να φέρει αντίθεση, ζωντάνια και μια σύγχρονη πινελιά στο κλασικό χρωματικό σήμα της Pepsi.

Παράλληλα με το νέο λογότυπο, η εντυπωσιακή, μαύρη συσκευασία της Pepsi Max μετονομάστηκε σε Pepsi Zero Sugar, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της μάρκας για zero sugar προϊόντα. Pepsi Zero – Νέα εμφάνιση, ίδια υπέροχη γεύση με μηδέν ζάχαρη.