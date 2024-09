«Energy on the Go by Principia»: Πάνω από 4000 παιδιά & νέοι εκπαιδεύτηκαν στην πράσινη ενέργεια

Για 9η συνεχόμενη χρονιά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, διοργανώθηκε το πρωτοποριακό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Energy on the Go by Principia».