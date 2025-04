H Lidl Ελλάς παρουσιάζει το Μέλλον της Διατροφής στο Delphi Economic Forum X

Η εταιρεία συμμετέχει για πρώτη φορά ως Silver Sponsor στο Delphi Economic Forum X, προωθώντας τη «Συνειδητή Διατροφή» και αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο και δράσεις για μια διατροφή πιο υγιεινή, βιώσιμη και δίκαιη για όλους.

H Lidl Ελλάς με σταθερή δέσμευση στη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, καθώς και με διαρκή μέριμνα για τους καταναλωτές, συμμετέχει για πρώτη φορά ως Silver Sponsor στο Delphi Economic Forum Χ. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς από 9-12 Απριλίου 2025, η εταιρεία διοργανώνει συζήτηση την Πέμπτη 10 Απριλίου 2025 με θέμα “The future of food: challenges and opportunities of the planetary health diet”, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν έναν πιο βιώσιμο και υγιεινό τρόπο ζωής.

Στο πάνελ της συζήτησης θα συμμετέχουν η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, ο Dr Khalil Ghassan, Representative to Greece, UNICEF, Greece, η Δρ. Αντωνία Τριχοπούλου, Head Centre for Public Health Research and Education Academy of Athens, Greece και η Dr Elisa Pineda, Research Fellow Imperial College London, United Kingdom.

Στη Lidl Ελλάς το θέμα της υγιεινής και βιώσιμης διατροφής είναι κύριος πυλώνας δράσης και αποφάσεων για το μέλλον και τις επόμενες γενιές. Άλλωστε, όραμα της εταιρείας για την καθημερινότητα όλων μας, παραμένει η προσφορά μιας βιώσιμης γκάμας προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Η διατροφή επηρεάζει σημαντικά την υγεία και την οικολογική ισορροπία, λόγω των εκπομπών, της κατανάλωσης νερού και της κλιματικής κρίσης. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, απαιτούνται σαφείς στόχοι, δεσμεύσεις και άμεσες αποφάσεις.

Για την Lidl Ελλάς η διαμόρφωση νέων όρων, που διασφαλίζουν την υγεία των καταναλωτών και προωθούν τη βιώσιμη διατροφή, είναι εδώ και καιρό βασική προτεραιότητα της στρατηγικής και του τρόπου δραστηριοποίησης της εταιρείας.

Η Lidl Ελλάς επιλέγει να εντάξει στην καθημερινότητα όλων μας τη «Συνειδητή Διατροφή», εναρμονίζοντας τα προϊόντα της με την «Πλανητική Υγιεινή Διατροφή» που αντιπροσωπεύεται από φρούτα και λαχανικά, ενώ αποτελείται και από δημητριακά ολικής αλέσεως, φυτικές πρωτεΐνες, ακόρεστα φυτικά έλαια, μέτριες ποσότητες κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και μερικά πρόσθετα σάκχαρα και αμυλούχα λαχανικά. Μαζί με την παραδοσιακή «Μεσογειακή Διατροφή», συμβάλλει τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο, η Lidl Ελλάς σκέφτεται, σχεδιάζει και κάνει πράξη αυτά που πρέπει να γίνουν σήμερα, ώστε οι γενιές που θα ακολουθήσουν, να μπορούν να απολαμβάνουν με επάρκεια όλα όσα χρειάζονται. Για την εταιρεία κάθε απόφαση, κάθε ενέργειά της σήμερα, έχει τον δικό της αντίκτυπο στη ζωή και τον πλανήτη μας. Στο σήμερα και το κοινό μας αύριο.