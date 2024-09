Hearth Summit Athens: Εξερευνώντας την αξιοβίωτη ζωή στις μικρές και μεγάλες πόλεις

Our Habitat Wellbeing Cities.’

31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου.

Το Impact Hub Athens κεφαλαιοποιώντας τη μακρά εμπειρία του στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης, διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Hearth Summit. 120 εκπρόσωποι κρατικών θεσμών, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικότητας, πανεπιστημιακής κοινότητας, δημιουργικών βιομηχανιών και κοινωνίας των πολιτών δίνουν ραντεβού για δύο μέρες στην Αθήνα με στόχο να εξερευνήσουν τις προοπτικές της Ελλάδας και τους τρόπους που οι πόλεις μας θα μετατραπούν σε αξιοβίωτες πόλεις.

Από τις 31 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2024, το Impact Hub Athens μετατρέπεται σε ένα χώρο συνδημιουργίας. Μέσα από ειδικά επιμελημένα εργαστήρια, συζητήσεις, debates, παρουσιάσεις, ομιλίες, Fireside Chats και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν θεματικά πεδία που αφορούν τα παρακάτω:

• Οικονομία με στόχο το θετικό αντίκτυπο Vs αξιοβίωτη οικονομία

• Οικολογική εναρμόνιση: τα μαθήματα της φύσης και πώς διαμορφώνουν σύγχρονες πρακτικές και λύσεις

• Κλιματικό άγχος

• Δημιουργία ενεργών κοινοτήτων

• Κλιματική ανθεκτικότητα και ακραία καιρικά φαινόμενα

• Κλιματική ανθεκτικότητα: Ισότητα, συμπερίληψη και συμμετοχή

• Βιώσιμη κατανάλωση

• Κλιματική δικαιοσύνη

• Αποκέντρωση και επανακατοίκηση

• Βιώσιμος τουρισμός

Μεταξύ των κεντρικών ομιλητών, ξεχωρίζουν οι: Lorenzo Fioramonti (Διευθυντής του Institute for Sustainability του University of Surrey), Pedro Tarak (Συνιδρυτής του Sistema B, πρώην Πρόεδρος του Sistema B International, Μέλος του ΔΣ της Wellbeing Economy Alliance, Συνιδρυτής της Regional Impact Trade Alliance), Torri Tsui (Ακτιβίστρια κλιματικής δικαιοσύνης, Συγγραφέας και Μέλος της Συμμαχίας Unite for Climate Action), Conchita Galdon (Αντιπρύτανης, Instituto de Empresa), Torri Tsui (Ακτιβίστρια κλιματικής δικαιοσύνης, Συγγραφέας και Μέλος της Συμμαχίας Unite for Climate Action), Paolo Di Cesare (Συνιδρυτής και Πρόεδρος της NATIVA – της πρώτης ευρωπαϊκής εταιρείας που διακρίθηκε με την πιστοποίηση B Corp), Δημήτρης Πτωχός (Περιφερειάρχης Πελοποννήσου) και Μαρία Βασιλάκου (πρώην αντιδήμαρχος Βιέννης).

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα συγκεντρωθούν σε ένα report που θα τροφοδοτήσει στη συνέχεια την ελληνική αντιπροσωπεία στην 29η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP29) στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Οι αξιοβίωτες πόλεις στο επίκεντρο του Hearth Summit

Το 50% του πληθυσμού της Ελλάδας συγκεντρώνεται σε μόλις 4,3% της επικράτειάς της, ασκώντας πίεση στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αττική, λόγω του υπερπληθυσμού, ενώ παράλληλα η περιφέρεια και τα χωριά ερημώνουν.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με έρευνα του UN-Habitat, περίπου τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις, γεγονός που καθιστά τις αστικές περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και στις περιβαλλοντικές προκλήσεις (συχνότεροι καύσωνες, αιφνίδιες πλημμύρες, ρύπανση, θόρυβος και μόλυνση του εδάφους). Σημειώνεται ότι οι προκλήσεις αυτές πλήττουν ιδιαίτερα τους ευάλωτους πληθυσμούς, ενώ συνολικά επιβαρύνουν την κοινωνική αποξένωση, την οικονομική και κοινωνική ανισότητα κ.ά.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι η ώρα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί ώστε να εξασφαλιστούν για όλους τους πολίτες αξιοβίωτες συνθήκες. Και οι πόλεις ως κέντρα δημιουργικότητας και καινοτομίας έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν σε αυτό. Μπορούν να μετατραπούν σε «εργαστήρια» για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημικών λύσεων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής αλλά και της ισότιμης συμμετοχής στα κοινά, τη διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και την προώθηση ενός κυκλικού μοντέλου οικονομίας.

Στο πλαίσιο του Hearth Summit στην Αθήνα, θα συζητήσουμε και θα αναζητήσουμε λύσεις για το πώς μπορεί να είναι η ζωή σε μία βιώσιμη πόλη και τι μπορεί να κινητοποιήσει την επανακατοίκηση πόλεων της ελληνικής περιφέρειας.

Γιατί οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι είναι αυτάρκεις και αισθάνονται ολοκληρωμένοι μέσα από την ειλικρινή σύνδεση με τους γύρω τους και τον πλανήτη.

Impact Hub Athens – Ποιοι είμαστε

Το Impact Hub Athens είναι ένας κόμβος εκπαίδευσης και καινοτομίας στο κέντρο της Αθήνας. Μία κοινότητα που προσφέρει χώρους εργασίας, επιχειρηματικά εργαλεία και συμβουλευτική, ενώ διοργανώνει και φιλοξενεί εκδηλώσεις.

Η δράση του δεν περιορίζεται στην πρωτεύουσα, αλλά απλώνεται εξίσου και στην περιφέρεια μέσα από πρωτοβουλίες, συνέργειες και ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, βρίσκεται σε σταθερή σύνδεση με άλλα 126 αντίστοιχα Impact Hubs σε όλο τον κόσμο και στοχεύει στη βιώσιμη μετάβαση και την συστηματική αλλαγή σε τοπική και διεθνή κλίμακα.