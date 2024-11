Μια διπλά συμπεριληπτική παράσταση της Hopeart από καλλιτέχνες με αναπηρίες για ανθρώπους με αναπηρίες

Mια διπλά συμπεριληπτική παράσταση που υλοποιείται από καλλιτέχνες με αναπηρίες για ανθρώπους με αναπηρίες, με τίτλο “Homo Empathycus – η εποχή των χρωμάτων», παρουσιάζεται από την Hopeart την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στις 7μμ στο πλαίσιο του 3ου Nevronas FESTival, 8-12 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Πριν την συμμετοχή τους σε αυτή την παράσταση για την ενσυναίσθηση, την ευαλωτότητα, τη γενναιοδωρία, τη συμπόνια και την αποδοχή, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες εκπαιδεύτηκαν μέσα από ένα εργαστήρι διάρκειας 54 ωρών πάνω στη μέθοδο «Η Τέχνη της Σύνδεσης» της Αγγελικής Βούλγαρη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “No one forgotten-The Art of Connection as a methodology for artists with and without disabilities” (Creative Europe). Τη σύλληψη ιδέας, το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Παναγιωτίδης.

Εκτός της παρουσίασης στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν 10 παραστάσεις σε 10 δομές για άτομα με ειδικές ανάγκες από 12 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2024 (αναλυτικό πρόγραμμα στον επίσημο ιστότοπο www.hopeart.gr).

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο, σκηνοθεσία: Βασίλης Παναγιωτίδης (Hopeart)

Βοηθός παραγωγής: Στέλλα Κωνσταντίνου

Κινησιολογία: Μάρα (Μαρία) Τσούρμα

Τραγούδια παράστασης: Βασίλης Παναγιωτίδης (Hopeart)

Poster artwork: Άρης Σομπότης (hopeart)

Επιμέλεια οργάνωσης: Αγγελική Βούλγαρη (Hopeart)

Παίζουν: Μάρα (Μαρία) Τσούρμα, Κορίνα Γκούμα, Γιώργος Δέρκας, Στέφανος Φίλος, Τζουλιάνα Μπούσι, Θρασύβουλος Αρβανίτης

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, ώρα 7μμ – 3ο Nevronas FESTival, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων