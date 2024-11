Η Aldemar Resorts στα Greek Hospitality Awards 2024

Χρυσές Διακρίσεις για Olympian Village και Ilis Congress Center

Για μια ακόμα χρονιά, η Aldemar Resorts πρωταγωνίστησε στα Greek Hospitality Awards αποσπώντας 4 βραβεία στον καταξιωμένο θεσμό επιβράβευσης της ελληνικής φιλοξενίας, που πραγματοποιήθηκε για 10η συνεχή χρονιά, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Το mega resort Olympian Village στη Δυτική Πελοπόννησο αναγνωρίστηκε για άλλη μια φορά για την αριστεία του, κερδίζοντας συνολικά 2 χρυσά βραβεία και 1 ασημένιο σε κορυφαίες κατηγορίες του τουριστικού κλάδου. Συγκεκριμένα, ”χρυσό” αναδείχθηκε το Olympian Village ως Best Greek All Inclusive Resort και ως Best Greek Thalasso Resort, ενώ την ασημένια διάκριση έλαβε στην κατηγορία Best Greek Beach Resort.

Τις εντυπώσεις κέρδισε και η βράβευση του νέου συνεδριακού κέντρου του Ομίλου Aldemar, του Ilis Congress Center, το οποίο κατέκτησε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Greek Hotel Conference Center, λαμβάνοντας έτσι την δεύτερη βράβευσή του από την έναρξη της λειτουργίας του, μόλις την άνοιξη του 2024. Το Ilis Congress Center, συνολικής έκτασης 10.300m2, είναι ένας πολυμορφικός χώρος διεθνών προδιαγραφών, με απεριόριστες δυνατότητες, κατάλληλος να φιλοξενήσει κάθε είδους συνέδριο, έκθεση και εκδήλωση.

Η εξαιρετική ποιότητα των υπηρεσιών και η μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει στους επισκέπτες του το Olympian Village, το έχουν καταστήσει διαχρονικά σημείο αναφοράς στον τομέα του τουρισμού, ενώ ο νέος συνεδριακός πολυχώρος Ilis Congress Center στοχεύει να εντάξει δυναμικά την Ηλεία στο διεθνή χάρτη του συνεδριακού τουρισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κος Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτές τις διακρίσεις, οι οποίες αποτελούν αναγνώριση της σκληρής δουλειάς και της δέσμευσής μας στην ποιότητα. Χωρίς τους ανθρώπους μας όμως, δε θα βρισκόμασταν σήμερα σε αυτή τη θέση και για αυτό τους ευχαριστούμε θερμά και προσωπικά όλους, διότι στο απαιτητικό περιβάλλον που σχηματίζουν οι εσωτερικές και διεθνείς συνθήκες, η ελληνική φιλοξενία και οι εκπρόσωποι της συνεχίζουν να δείχνουν το όμορφο πρόσωπο της Ελλάδας”.