Η Bluegr Hotels & Resorts κατατάσσεται στη λίστα “100 Best Companies to Work For” στην Ευρώπη για το 2024

Η λίστα συντάχθηκε από το Fortune Media και τον Οργανισμό Great Place To Work.

Με μεγάλη υπερηφάνεια η Bluegr Hotels & Resorts ανακοινώνει ότι τιμάται διεθνώς και συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις 100 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη για τη φετινή χρονιά (“100 Best Companies to Work For in Europe”).

Η δημιουργία της λίστας Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe™, η οποία περιλαμβάνει 25 πολυεθνικές και 75 μεγάλες εταιρείες, πραγματοποιείται μέσα από μια μεθοδική και διεξοδική διαδικασία και αποτελεί τη μοναδική αναγνώριση που εστιάζει στους εργαζομένους και την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Ο οργανισμός Great Place To Work αξιολογεί τα αποτελέσματα ερευνών τα οποία βασίζονται στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι των συμμετεχόντων εταιρειών, ενώ μόνο εταιρείες με σταθερά υψηλά αποτελέσματα στις 60 κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην Έρευνα Trust Index™, τιμούνται με μια θέση στη λίστα. Μάλιστα οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα ξεπερνούν κατά πολύ το μέσο όρο ενός τυπικού εργασιακού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, με τις ίσες ευκαιρίες να αναφέρονται ως το κορυφαίο χαρακτηριστικό που τις κάνει να ξεχωρίζουν.

Η Bluegr, αποτελώντας εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς τόσο για την αριστεία στη φιλοξενία όσο και για το εργασιακό περιβάλλον και τη μέριμνα για το προσωπικό της, έχει ήδη βρεθεί επί δύο συνεχόμενα έτη στη δεκάδα με τα 10 καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα (Best Workplaces ™Hellas) και ανανεώνει την πιστοποίησή της για τρίτη χρονιά, κερδίζοντας πλέον και μια θέση ανάμεσα σε Ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η Βικτώρια Μιχαηλίδου, Chief People & Culture Officer της εταιρίας δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι για αυτή τη διεθνή διάκριση, η οποία αποδεικνύει για μια ακόμη φορά το ειλικρινές ενδιαφέρον για τους ανθρώπους μας καθώς και την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών και προσπαθειών μας για ένα χαρούμενο εργασιακό περιβάλλον με ισότητα, αλλά και δίκαιη, ηθική και διαφανή διακυβέρνηση. To γεγονός ότι ο φορέας Great Place To Work αξιολόγησε αποτελέσματα από περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη και μας τίμησε με μια θέση σε αυτή τη λίστα, οφείλεται στην εμπιστοσύνη και την αφοσίωση που μας δείχνουν οι άνθρωποί μας καθημερινά”.

Εάν επιθυμείς να εργαστείς στην Bluegr Hotels & Resorts και να ξεκινήσεις δυναμικά την καριέρα σου στον χώρο της φιλοξενίας, μπορείς να δεις τις διαθέσιμες ανοικτές θέσεις ή να στείλεις το βιογραφικό σου σημείωμα στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού με email στο [email protected]