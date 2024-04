Η Γεωργία Καρούντζου στο συνέδριο της ΕΣΕΕ «Future of Retail 2024»

Φορολογική σταθερότητα & ενημέρωση των καταναλωτών, αντίδοτο στη «μάστιγα» του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού

Την ηθική υποχρέωση που έχουν Πολιτεία και εταιρείες προϊόντων καπνού προς τη χώρα, την Οικονομία, την Κοινωνία και τους Καταναλωτές να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων επεσήμανε η κ. Γεωργία Καρούντζου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της JTI μιλώντας στο συνέδριο της ΕΣΕΕ «Future of Retail 2024» και στο panel «From Policy to Practice: A multi-faceted Approach to Tackle Illicit Tobacco Trade & Preserve Market Sustainability/ Από τις πολιτικές στην πράξη: Μια πολυ-επίπεδη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού και τη διατήρηση της βιωσιμότητας της αγοράς», στο οποίο συμμετείχαν επίσης ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της ΑΑΔΕ και ο κ. Αντώνης Μεταξάς, Επίκουρος Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου-ΕΚΠΑ με συντονιστή τον δημοσιογράφο του ANT1, Αντώνη Ρογκάκο.

Η κυρία Γεωργία Καρούντζου ανέδειξε όλες τις αρνητικές πτυχές του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού (κοινωνικές, οικονομικές) ενώ εστίασε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις για τους καταναλωτές που καταναλώνουν ανεξέλεγκτα προϊόντα. Τόνισε την ανάγκη αδιάλειπτης συνεργασίας όλων των μερών, Πολιτείας, Αρχών και Επιχειρήσεων, ενώ διαβεβαίωσε ότι «η JTI τηρεί στάση μηδενικής ανοχής απέναντι στο παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων, αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική σε στενή συνεργασία την Πολιτεία, την οποία ‘επισφράγισε’ το μνημόνιο συνεργασίας που η εταιρεία υπέγραψε πρόσφατα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο τη συμπόρευση απέναντι στα προβλήματα που προκαλεί το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού στα δημόσια έσοδα και την Κοινωνία».

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε τη σημασία της σταθερότητας & της προβλεψιμότητας του φορολογικού συστήματος, που επιβεβαιωμένα ωφελούν τα δημόσια έσοδα, την αγορά και τους καταναλωτές, ενώ παράλληλα αφαιρούν κίνητρα από όσους εμπλέκονται στη δραστηριότητα του παράνομου εμπορίου.

Τέλος ως σημαντικό μέρος της λύσης ανέδειξε και την ενημέρωση των καταναλωτών για το λαθρεμπόριο, την καλλιέργεια κουλτούρας ενάντια σε αυτό και τη διαμόρφωση σχετικής καταναλωτικής συμπεριφοράς.