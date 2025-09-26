Η Κασέτα του Μελωδία 99.2 για την Αρλέτα στο Ηρώδειο

Ο Μελωδία 99.2 επιστρέφει το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο, με ένα διαφορετικό μουσικό παραμύθι για την Αρλέτα -τη φωνή που μας έμαθε τη δύναμη του ψιθύρου!

Η Τάνια Τσανακλίδου, η Γιώτα Νέγκα, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Νεφέλη Φασούλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου, ενώνουν τις φωνές τους και την καλλιτεχνική ταυτότητα, για να δώσουν νέα πνοή στα τραγούδια που σφράγισε με τη φωνή και την παρουσία της η Αρλέτα. Πέντε καλλιτέχνες με διαφορετικές διαδρομές αλλά κοινή αγάπη για τον χαρακτήρα και την καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία της.

Η πορεία της Αρλέτας ήταν χαμηλών τόνων, γεμάτη ειλικρίνεια, αυτοσαρκασμό και μουσική που δεν φώναξε ποτέ, αλλά πάντα ακουγόταν. Η ίδια ήταν μποέμ, ευφυής, σαρκαστική, τρυφερή και μία από τις πιο πολυσχιδείς και διακριτικές παρουσίες στο ελληνικό τραγούδι. Από το «Μια φορά θυμάμαι» και το «Μπαρ το Ναυάγιο» μέχρι τη «Σερενάτα», το «Τσάι Γιασεμιού» και τα «Ήσυχα Βράδια». τα τραγούδια της Αρλέτας ξαναζωντανεύουν με σεβασμό και συγκίνηση, σε μια παράσταση που ανασύρει στιγμές και εικόνες από τη ζωή και τη μουσική της πορεία.

«Δεν είμαι κατά των επιτυχιών… απλώς με αποφεύγουν» έλεγε.

Κι όμως! Τα τραγούδια της έγραψαν ιστορία! Με μια κιθάρα, ένα γιασεμί… και άφθονο χιούμορ. Γιατί το έργο της αφορά το σήμερα, το τώρα, το πάντα!

Η Κασέτα του Μελωδία 99.2 για την Αρλέτα θα είναι μια μουσική περιπλάνηση στη μαγεία του προσωπικού κόσμου της Αρλέτας, όπως εκείνη την εμπνεύστηκε και την τραγούδησε, μέσα από τις μοναδικές ερμηνείες της Τάνιας Τσανακλίδου, της Γιώτας Νέγκας, της Ανδριάνας Μπάμπαλη, της Νεφέλης Φασούλη και του Γιώργη Χριστοδούλου.

Ευχαριστούμε την Άννα Σταματοπούλου για την πολύτιμη υποστήριξή της στην πραγματοποίηση της συναυλίας.

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η… Αρλέτα» Και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο αφιέρωμα προς τιμήν της! Η προπώληση ξεκίνησε!

