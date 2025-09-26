Η Κασέτα του Μελωδία 99.2 για την Αρλέτα στο Ηρώδειο

Η Κασέτα του Μελωδία 99.2 για την Αρλέτα στο ΗρώδειοΔιαβάζεται σε 2'
Μια μεγάλη γιορτή για την Αρλέτα έρχεται το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, με τον Μελωδία 99.2.
Τίτλος παράστασης: H Κασέτα του Μελωδία 99.2 για την Αρλέτα
Ημερομηνία: Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 Ώρα έναρξης: 20:30
Χώρος: Ωδείο Ηρώδου Αττικού Τραγουδούν: Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Νεφέλη Φασούλη, Γιώργης Χριστοδούλου
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργης Χριστοδούλου