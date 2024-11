Η Lidl Ελλάς ξεχωρίζει με 10 νέες βραβεύσεις στην επετειακή διοργάνωση των 10 χρόνων των HR Awards

H εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στους ανθρώπους της με 10 νέες διακρίσεις, αποδεικνύοντας την αφοσίωση και τη συνεχή επένδυση σε αυτούς.

Η Lidl Ελλάς ξεχωρίζει για μία ακόμη χρονιά, κατακτώντας 10 βραβεία στην 10η επετειακή διοργάνωση των HR Awards. Η εταιρεία συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στους ανθρώπους της, την ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και τη στήριξη της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Επιπλέον, η Lidl Ελλάς κατέκτησε τη 2η θέση στην ειδική επετειακή βράβευση των Top 5 εταιρειών που έχουν επιδείξει συνέπεια βραβεύσεων όλα αυτά τα χρόνια του θεσμού, ως αναγνώριση της διαρκούς επιτυχίας της.

Οι διακρίσεις της Lidl Ελλάς αφορούν μία σειρά πρωτοβουλιών, που αντανακλούν την προσήλωση της εταιρείας στη συνεχή εξέλιξη και τη στήριξη της ομάδας της. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται το Lidl UP: Learn & Work, ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα που συνδυάζει σπουδές και εργασία για νέους επαγγελματίες, καθώς και ο εσωτερικός διαγωνισμός Μαγικές Ευχές, που ενισχύει τη συναδελφικότητα. Επίσης, ξεχωρίζει η βιωματική εκπαίδευση πάνω στις εταιρικές αξίες, καθώς και το νέο Instagram κανάλι της εταιρείας, που μετατρέπει την ομάδα σε πρωταγωνιστές και προβάλλει το αυθεντικό #teamLidl.

Αναλυτικά τα 10 βραβεία της Lidl Ελλάς:

Για το καινοτόμο πρόγραμμα Lidl UP: Learn & Work:

1 Gold και 2 Silver βραβεία στις κατηγορίες Best Partnership with Educational Institutions, Best Youth Employment-Early Careers Initiatives / Strategy και Best Graduate Trainee Programme

Για τις δράσεις γύρω από τις εταιρικές αξίες:

1 Gold, 2 Silver και 1 Bronze βραβεία στις κατηγορίες Best Internal Communication Initiative, Best Change Management Initiatives/Strategy, Best Team Building Program, και στην κατηγορία Best HR Corporate Event

Για τις δράσεις ως Κορυφαίος Εργοδότης:

1 Gold και 1 Silver β ραβεία για το Instagram κανάλι @teamlidl.gr καθώς και τη δράση #xarisesena, στην κατηγορία Most Effective Use of Employer Branding

1 Bronze βραβείο για την εσωτερική Χριστουγεννιάτικη δράση Μαγικές Ευχές στην κατηγορία Best Internal Communication Initiative

Η Νικολέττα Κολομπούρδα, CHRO & Member of the Board της Lidl Ελλάς, δήλωσε: «Η φετινή μας διάκριση με 10 βραβεία στα HR Awards έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς συμπίπτει με την επέτειο των 25 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα. Με πρωτοβουλίες όπως το Lidl UP: Learn & Work καθώς και βιωματικές δράσεις γύρω από τις εταιρικές μας αξίες προσφέρουμε μοναδικές ευκαιρίες στους ανθρώπους μας, σε ένα περιβάλλον σεβασμού και συμπερίληψης. Τα 25 χρόνια μας είναι μόνο η αρχή, και συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση να σχεδιάζουμε το μέλλον μας, πάντα με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.»

Η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κορυφαίος εργοδότης, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη φροντίδα προς τον άνθρωπο. Με αταλάντευτη δέσμευση στην ενίσχυση της ομαδικότητας και της ανάπτυξης των ανθρώπων της, σχεδιάζει διαρκώς καινοτόμες δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων της και της αγοράς.