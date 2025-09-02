Η «Ταράτσα του Φοίβου» επιστρέφει με λαμπερούς καλεσμένους τον Σεπτέμβριο

Το πιο δροσερό και απρόβλεπτο καλοκαιρινό στέκι της Αθήνας ανοίγει ξανά τα φτερά του στο Θέατρο Άλσος.

Το Αττικό καλοκαιράκι, παρά τις φημολογίες περί του αντιθέτου, είναι ξανά εδώ. Τρελό, απρόβλεπτο, απαστράπτον και ντεκαποτάμπλ. Και -ως γνωστόν- φέρνει πάντα μαζί του τη γρανίτα, τις νυχτερινές βόλτες στις καβάτζες, τον σκούφο θαλάσσης, το μονοκίνι και την…«Ταράτσα του Φοίβου»!

Το αγαπημένο στέκι -που τα τελευταία χρόνια έχει βρει στέγη δροσερή και φιλόξενη στο καλοκαιρινό «Άλσος», στο Πεδίο του Άρεως- είναι έτοιμο να ανοίξει ξανά τα πανιά του, να γυαλίσει τη σέλα του και να απογειωθεί σαν drone πάνω απ’ την Αθήνα.

Με θίασο ανανεωμένο και ημιπαράφρονα, κείμενα σπαρταριστά, καλλιτεχνικό επιτελείο multi-universe και ορχήστρα υπερωκεανίου θα τα πει όλα, θα γελάσει με όλα, θα καλέσει τους φίλους της και θα τραγουδήσει, σηκώνοντας το ποτήρι της -και κάποια φρύδια.

Ταρατσάρχης και οικοδεσπότης, συγγραφέας, στιχοπλόκος και ρεσεψιονίστ ο Φοίβος Δεληβοριάς.Multitasker, πολυεργαλείο, ποιητής, μίμος και τα πάντα ανατρέπων ο εκ των ων ουκ άνευ Θανάσης Αλευράς.Για δεύτερη χρονιά μαζί μας η κάστα ντίβα της κωμωδίας, το σκηνικό τέρας, η ποθητή κι εκτυφλωτική Γαλήνη Χατζηπασχάλη.

Για πρώτη φορά ο κωμικός σίφουνας, ο ηθοποιός-αστερισμός, ο άνθρωπος που δεν ξέρουμε αν είναι άνθρωπος, ο Πάνος Παπαδόπουλος.

Κα βεβαίως, η μεγάλη επιστροφή! Το κορίτσι που ξεκίνησε από δω και πλέον ταξιδεύει φτιάχνοντας κήπους και παραδείσους με τη φωνή και με το μαγικό της είναι: η Νεφέλη Φασούλη.

Δείτε τους καλεσμένους της Ταράτσας του Φοίβου για το Σεπτέμβριο

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ

SOPHIE LIES

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ

ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ

ΒΕΒΗΛΟΣ

ΤΙΝΥ JACKAL

MΙΧΑΛΗΣ MΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ

ΒΥΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

ΧΡΥΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙΝΗ

BILLIE KARK

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

JΕΡΟΜΕ KALUTA

ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Επίσης στη σκηνή 3 θαυμάσιοι νέοι χορευτές, 3 firebirds έτοιμα να μας πάρουν στα φτερά τους: η Έλσα Σίσκου, ο Θάνος Ραγκούσης και ο Μιχάλης Κριεμπάρδης.Και κάθε βδομάδα εκτάκτως καλεσμένοι κορυφαίοι και νεότεροι του τραγουδιού, της κωμωδίας, της ταχυδακτυλουργίας, των ακροβατικών, του drag show.

Προσδεθείτε, λοιπόν και βρείτε -όσο προλαβαίνετε- τις θέσεις σας: η «Ταράτσα» ανοίγει πάλι τα πανιά, τα σεντόνια και τα ασπρόρουχά της και ξεκινάει δρομολόγιο «εν λευκώ»

.Η προπώληση συνεχίζεται.