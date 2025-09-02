Η «Ταράτσα του Φοίβου» επιστρέφει με λαμπερούς καλεσμένους τον Σεπτέμβριο

Η «Ταράτσα του Φοίβου» επιστρέφει με λαμπερούς καλεσμένους τον ΣεπτέμβριοΔιαβάζεται σε 3'
Το πιο δροσερό και απρόβλεπτο καλοκαιρινό στέκι της Αθήνας ανοίγει ξανά τα φτερά του στο Θέατρο Άλσος.
- 02 Σεπτεμβρίου 2025 16:04
Το Αττικό καλοκαιράκι, παρά τις φημολογίες περί του αντιθέτου, είναι ξανά εδώ. Τρελό, απρόβλεπτο, απαστράπτον και ντεκαποτάμπλ. Και -ως γνωστόν- φέρνει πάντα μαζί του τη γρανίτα, τις νυχτερινές βόλτες στις καβάτζες, τον σκούφο θαλάσσης, το μονοκίνι και την…«Ταράτσα του Φοίβου»!
Το αγαπημένο στέκι -που τα τελευταία χρόνια έχει βρει στέγη δροσερή και φιλόξενη στο καλοκαιρινό «Άλσος», στο Πεδίο του Άρεως- είναι έτοιμο να ανοίξει ξανά τα πανιά του, να γυαλίσει τη σέλα του και να απογειωθεί σαν drone πάνω απ’ την Αθήνα.
Με θίασο ανανεωμένο και ημιπαράφρονα, κείμενα σπαρταριστά, καλλιτεχνικό επιτελείο multi-universe και ορχήστρα υπερωκεανίου θα τα πει όλα, θα γελάσει με όλα, θα καλέσει τους φίλους της και θα τραγουδήσει, σηκώνοντας το ποτήρι της -και κάποια φρύδια.
Ταρατσάρχης και οικοδεσπότης, συγγραφέας, στιχοπλόκος και ρεσεψιονίστ ο Φοίβος Δεληβοριάς.Multitasker, πολυεργαλείο, ποιητής, μίμος και τα πάντα ανατρέπων ο εκ των ων ουκ άνευ Θανάσης Αλευράς.Για δεύτερη χρονιά μαζί μας η κάστα ντίβα της κωμωδίας, το σκηνικό τέρας, η ποθητή κι εκτυφλωτική Γαλήνη Χατζηπασχάλη.
Για πρώτη φορά ο κωμικός σίφουνας, ο ηθοποιός-αστερισμός, ο άνθρωπος που δεν ξέρουμε αν είναι άνθρωπος, ο Πάνος Παπαδόπουλος.
Κα βεβαίως, η μεγάλη επιστροφή! Το κορίτσι που ξεκίνησε από δω και πλέον ταξιδεύει φτιάχνοντας κήπους και παραδείσους με τη φωνή και με το μαγικό της είναι: η Νεφέλη Φασούλη.
Δείτε τους καλεσμένους της Ταράτσας του Φοίβου για το Σεπτέμβριο
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ
SOPHIE LIES
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ
ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ
ΒΕΒΗΛΟΣ
ΤΙΝΥ JACKAL
MΙΧΑΛΗΣ MΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ
ΒΥΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΝΤΕΣ
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙΝΗ
BILLIE KARK
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
JΕΡΟΜΕ KALUTA
ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ
Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Επίσης στη σκηνή 3 θαυμάσιοι νέοι χορευτές, 3 firebirds έτοιμα να μας πάρουν στα φτερά τους: η Έλσα Σίσκου, ο Θάνος Ραγκούσης και ο Μιχάλης Κριεμπάρδης.Και κάθε βδομάδα εκτάκτως καλεσμένοι κορυφαίοι και νεότεροι του τραγουδιού, της κωμωδίας, της ταχυδακτυλουργίας, των ακροβατικών, του drag show.
Προσδεθείτε, λοιπόν και βρείτε -όσο προλαβαίνετε- τις θέσεις σας: η «Ταράτσα» ανοίγει πάλι τα πανιά, τα σεντόνια και τα ασπρόρουχά της και ξεκινάει δρομολόγιο «εν λευκώ»