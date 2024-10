Κερδίστε έως 6% σε Go For More πόντους και απολαύστε το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου με καύσιμα ελίν

Τριήμερο 28ης Οκτωβρίου και η ελίν φροντίζει να το απολαύσουμε στο έπακρο! Με τα υψηλής ποιότητας καύσιμα κίνησης της ελίν, κάθε διαδρομή μας, γίνεται πιο απολαυστική και γεμάτη προνόμια!

Από σήμερα και έως και τις 28/10, επισκεπτόμαστε τα συνεργαζόμενα με το πρόγραμμα Go For More πρατήρια ελίν, χρησιμοποιούμε τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας για αγορά καυσίμων κίνησης και κερδίζουμε σε Go For More πόντους, 6% της αξίας των συναλλαγών μας με χρήση πιστωτικής κάρτας, ενώ με τη χρεωστική κάρτα το όφελος ανέρχεται σε 3%, για συναλλαγές από 30€ έως 200€.

Είτε σχεδιάζουμε μακρινές εξορμήσεις, είτε απολαμβάνουμε κοντινές βόλτες, η ελίν προσφέρει περισσότερη αξία στις διαδρομές μας.

Σε κάθε διαδρομή μας, η ελίν βρίσκεται δίπλα μας με την εγγύηση των ποιοτικών καυσίμων που προσφέρει, εξασφαλίζοντας την προστασία τη δική μας, της τσέπης μας αλλά και των οχημάτων μας από παραβατικά φαινόμενα και καύσιμα αμφιβόλου ποιότητας. Άλλωστε, η εταιρεία αποτελεί τη μοναδική του κλάδου στην Ελλάδα που εφαρμόζει ένα καινοτόμο πρόγραμμα Τριπλού Ελέγχου Ποιότητας των καυσίμων της, τη «Δέσμευση Ποιότητας» σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής της αλυσίδας, σε συνεργασία με τους κορυφαίους, διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς Bureau Veritas και Lloyd’s Register

Γεμίστε τα ρεζερβουάρ σας με ποιότητα και την αξιοπιστία της ελίν, κερδίστε πόντους Go For More, και ετοιμαστείτε για ένα αξέχαστο τριήμερο!

Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 25 έως και 28 Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, εδώ.