Lidl Ελλάς: Στο Delphi Economic Forum X με το βλέμμα στην υγεία του ανθρώπου και του πλανήτη

Η εταιρεία προωθεί τη «Συνειδητή Διατροφή», εναρμονίζει τα προϊόντα της με την «Πλανητική Υγιεινή Διατροφή» απαντώντας στις προκλήσεις της βιωσιμότητας της ανθρώπινης υγείας και του πλανήτη.

Η LidL Ελλάς συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά ως Silver Sponsor στο Delphi Economic Forum X, στην επέτειο των δέκα χρόνων μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης παρουσίας του θεσμού στην οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία διοργάνωσε συζήτηση με θέμα “The future of food: challenges and opportunities of the planetary health diet”, με στόχο να αναδείξει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν έναν πιο βιώσιμο και υγιεινό τρόπο ζωής.

Στο συγκεκριμένο πάνελ συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, ο Dr Khalil Ghassan, Representative to Greece, UNICEF, η Δρ. Αντωνία Τριχοπούλου, Head Centre for Public Health Research and Education Academy of Athens, Greece και η Dr Elisa Pineda, Research Fellow Imperial College London, United Kingdom.

Μέσα από τον γόνιμο διάλογο αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα γύρω από τη διατροφή, όπως η σημασία της υγιεινής και βιώσιμης διατροφής, ο ρόλος της πολιτείας και η εκπαίδευση ενηλίκων και παιδιών, η παιδική παχυσαρκία, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, η σπατάλη στα τρόφιμα και το θέμα της ποιότητας της διατροφής.

Γιάννης Θωμάτος - Iδρυτικό Mέλος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών | Βασιλική Αδαμίδου – Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς

Η Βασιλική Αδαμίδου επεσήμανε ότι η Lidl Ελλάς έχει αναλάβει ενεργό ρόλο και δράσεις για μια διατροφή πιο υγιεινή, βιώσιμη και δίκαιη για όλους. Για τον λόγο αυτό, εναρμονίζει πλέον την γκάμα των προϊόντων της με την «Πλανητική Υγιεινή Διατροφή», η οποία λαμβάνει υπόψη της τις ανθρώπινες ανάγκες υγείας ταυτόχρονα με τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Επιπλέον, η κα. Αδαμίδου παρουσίασε και τα πρώτα στοιχεία μιας σημαντικής έρευνας για τις διατροφικές συνήθειες των Ελληνίδων και των Ελλήνων, που πραγματοποίησε για λογαριασμό της η εταιρεία ερευνών GPO.

Ειδικότερα η κα. Αδαμίδου εξέφρασε τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας για προσφορά ποιοτικών επιλογών διατροφής σε ανταγωνιστικές τιμές αγοράς και ανέφερε τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες αποφάσεις που έχει ήδη λάβει η εταιρεία, οποίες συμβάλλουν στην υγεία των καταναλωτών και απαντούν στην κλιματική κρίση και στα ζητήματα προστασίας του πλανήτη. Αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αύξηση 20% των φυτικών τροφίμων έως το 2030, απόλυτη διαφάνεια στις επιλογές βάση μεθοδολογίας WWF, οι καταναλωτές δηλαδή θα πρέπει να ξέρουν τι τρώνε και πως αυτό επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, μείωση κατά 20% έως το τέλος του 2025 των επιβλαβών συστατικών, όπως ζάχαρη και αλάτι, συνεργασία αποκλειστικά με πιστοποιημένους παραγωγούς για μέγιστη ασφάλεια τροφίμων και τέλος, διατήρηση του υπεύθυνου μάρκετινγκ και ιδίως προς τα παιδιά όπου ήδη από το 2023 δεν διαφημίζονται ανθυγιεινά προϊόντα. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του 2025 θα αφαιρεθούν από τις παιδικές συσκευασίες προϊόντων όλα τα παιδικά σύμβολα και γραφήματα που καθιστούν ελκυστικό ένα παιδικό προϊόν για λόγους διαφάνειας και εναρμονισμού με τις αρχές της συνειδητής μεσογειακής διατροφής.

Από την πλευρά της, η Αναπληρώτρια Υπουργός κα. Ειρήνη Αγαπηδάκη, τόνισε τη μεγάλη σημασία της υιοθέτησης υγιεινών και βιώσιμων διατροφικών συνηθειών και επιλογών από την παιδική ηλικία και αναφέρθηκε στην Εθνική Δράση για την πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία παρέχει μεταξύ άλλων την κατάλληλη εκπαίδευση σε γονείς και παιδιά, δωρεάν πρόσβαση σε γιατρούς και διατροφολόγους, δωρεάν αθλητικές δραστηριότητες, κ.α.

Dr Khalil Ghassan - Representative to Greece, UNICEF, Greece | Ειρήνη Αγαπηδάκη – Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας | Dr Elisa Pineda, Research Fellow Imperial College London, United Kingdom | Βασιλική Αδαμίδου – Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς | Δρ. Αντωνία Τριχοπούλου - Head Centre for Public Health Research and Education Academy of Athens, Greece | Νεκτάριος Νώτης - Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Notice Content and Services

Η Dr Elisa Pineda τόνισε ότι η διατροφή εκτός από υγιεινή πρέπει να είναι και βιώσιμη. Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε αυτή και ότι η βιώσιμη διατροφή σέβεται και ακολουθεί τις διατροφικές συνήθειες και παραδόσεις των διαφορετικών κοινωνιών. Το κράτος μπορεί να βοηθήσει στην εμπέδωση καλών και βιώσιμων διατροφικών συνηθειών μέσα από διατροφικές οδηγίες, με ρυθμιστικά μέτρα ενάντια στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, αλλά και με προσεκτικά επιλεγμένες προμήθειες από δημόσιους φορείς όπως σχολεία νοσοκομεία κλπ.

Ο Dr Khalil Ghassan επεσήμανε τη δέσμευση της UNICEF να συνδράμει την ελληνική πολιτεία στα προγράμματά της για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και της προώθησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά από την οικογένειά τους και η Δρ. Αντωνία Τριχοπούλου επικεντρώθηκε στη σημασία της βιωματικής εκπαίδευσης των ατόμων και ιδίως των παιδιών για την αλλαγή διατροφικών συνηθειών, αναλύοντας πως διαχρονικά η μεσογειακή διατροφή αποτελεί μία πολύ καλή και υγιεινή διατροφή.

Βασιλική Αδαμίδου – Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς | Martin Brandenburger – CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς | Ειρήνη Αγαπηδάκη – Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας | Νικόλαος Λυσιγάκης - Senior Consultant Stakeholders Engagement, Corporate Affairs & Sustainability, Lidl Ελλάς | Ιωάννης Καρανάτσιος - Chief Merchandising Officer της Lidl Ελλάς

Η Lidl Ελλάς είναι εδώ, ενεργή, και πάνω από όλα αποτελεσματική. Δεσμεύεται να δημιουργήσει ένα καλύτερο αύριο, με τη δύναμη της «Πλανητικής Υγιεινής Διατροφής», θωρακίζοντας την υγεία του ανθρώπου αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο. Δημιουργεί καθημερινά ένα ισχυρό πλαίσιο, έτσι ώστε η υγιεινή διατροφή να μην είναι προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα των πολλών.